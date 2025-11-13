Hacıbaba'dan Kış Kampanyası: Tatlılar Yarı Fiyatına

Diyarbakır merkezli firma, 41’inci yıl kutlamasıyla fiyatları düşürdü

Kilogramı bin 500 liraya kadar çıkan tatlı fiyatlarına dikkat çeken Hacıbaba Pastaneleri, vatandaşın kaliteli tatlıyı daha ucuza tüketebilmesi için kapsamlı bir kampanya başlattı. Firma, "En iyisi, en ucuza" sloganıyla kış aylarında şerbeti bol tatlıları yarı fiyatına sundu.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, önce Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan ve Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi. Elaldı, "Bizim de başımıza gelen vahim bir olaydan dolayı insanlarımızın bu firmaya sahip çıkması, bu firmanın yanında olması hoşumuza gitti. Biz de buna istinaden 41’inci yılımıza özel dedik ki vatandaşların bu güzelliğine karşılık verelim. Güzel bir kampanya yaptık. Kampanyamız halen devam ediyor. Bunun yanında 14 Kasım Cuma günü 2-3 tane daha ürün ekleyeceğiz. Ay sonuna doğru da fıstıklı tatlılarda çıkacak AR-GE sonucu fıstıklı ürünlerimizde de güzel bir kampanya yapacağız. İnsanlarımız bu firmayı benimsedi, bu firmada insanları benimsiyor. İnsanlarımızın alım gücünü rahatlatmak için biz de elimizden geleni yapacağız. Diyarbakır’da 17, İstanbul’da 8 şube ile toplamda 300’e yakın eleman istihdamı yaptık. Ürünlerimizi yetiştiremediğimiz zaman sorun oluyordu. Sadece gündüz vardiyası ile ürün çıkarmaya çalıştığımızda sıkıntı yaşıyorduk. Buna istinaden biz de akşam vardiyası yaptık. Bir vardiya gece, bir vardiya sabah olmak üzere 2 vardiya halinde insanlarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Sirkülasyonda güzel. İnsanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sözü onlara veriyorum her zaman en iyi, en ucuza. Fiyatımıza güvenmeyen varsa tahlile götürsünler bozuk ya da kötü çıkan herhangi bir ürün için ben yüz kat cezaya razıyım" ifadelerini kullandı.

Ay sonuna doğru AR-GE sonuçlarına bağlı olarak fıstıklı tatlılarda da özel bir kampanya planladıklarını söyledi.

Firma, Diyarbakır’da 17, İstanbul’da 8 şube ile toplamda 300’e yakın eleman istihdam ediyor. Üretim taleplerini karşılamak için gece ve sabah olmak üzere iki vardiya sistemine geçildiğini aktaran Elaldı, müşterilere teşekkür ederek "Her zaman en iyi, en ucuza" sözü verdi.

Elaldı, kalite iddiasını şu sözlerle vurguladı: "Ben ucuz tatlı satmıyorum, kaliteyi ucuza satıyorum." Daha önce dondurma fabrikası yatırımı yaptıklarını, ürünleri tahlile götürmek isteyenlere açık olduklarını söyledi.

Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Elaldı, "Bugün 12 Kasım. Diyarbakır’ın Tesisler semtindeki fabrikamdayım. Kulağıma gelen şeyler ‘Hacıbabalar kaçmış, yokturlar’ mekanımızdayız, işimizin başındayız. Müsterih olsunlar. Herkes gelip fabrikamızı da gezebilir, bizi de ziyaret edebilir, çayımızı, kahvemizi de içebilirler" diyerek işlerinin başında olduklarını ifade etti.

