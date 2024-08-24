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Haftalık Yatırım ve Emeklilik Fonları Değerleri

Yatırım fonları ve BES fonları bu hafta nasıl bir performans gösterdi? Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:03
Haftalık Yatırım ve Emeklilik Fonları Değerleri

Haftalık Yatırım ve Emeklilik Fonları Performansı

Bu hafta, yatırım fonları ortalama %0,73 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,41 yükseldi.

Yükselen ve Düşen Fonlar

Yatırım fonları arasında en fazla artış %3,54 ile Kıymetli Maden Fonları'nda gözlemlenirken, en fazla düşüş %0,53 ile Hisse Senedi Fonları'nda yaşandı.

BES fonlarında ise en yüksek değer kazancı yine Kıymetli Madenler kategorisinde %3,40 olarak kaydedilirken, en çok gerileyen fon ise %0,86 ile Hisse Senedi fonları oldu.

Haftalık Performans Tablosu

Aşağıda yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık getirileri ve performansları ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır:

  • Yatırım Fonları: Getiri %: 0,73 - Kazandıran: 126 - Kaybettiren: 312
  • Borsa Yatırım Fonları: Getiri %: 0,31 - Kazandıran: 11 - Kaybettiren: 10
  • Kıymetli Maden Fonları: Getiri %: 3,54 - Kazandıran: 18 - Kaybettiren: 0
  • Hisse Senedi Fonları: Getiri %: -0,53 - Kazandıran: 3 - Kaybettiren: 89

Emeklilik Fonları Performansı

  • Emeklilik Fonları: Getiri %: 0,41 - Kazandıran: 126 - Kaybettiren: 20
  • Kıymetli Madenler: Getiri %: 3,40 - Kazandıran: 15 - Kaybettiren: 0
  • Hisse Senedi: Getiri %: -0,86 - Kazandıran: 4 - Kaybettiren: 28

Bu haftaki gelişmeler, yatırımcıların ve emeklilik fonu iştirakçilerinin yatırım kararlarına yön verebilir. Yatırım fonlarının performansı yatırım stratejileri için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

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