Haftalık Yatırım ve Emeklilik Fonları Değerleri

Haftalık Yatırım ve Emeklilik Fonları Performansı
Bu hafta, yatırım fonları ortalama %0,73 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,41 yükseldi.
Yükselen ve Düşen Fonlar
Yatırım fonları arasında en fazla artış %3,54 ile Kıymetli Maden Fonları'nda gözlemlenirken, en fazla düşüş %0,53 ile Hisse Senedi Fonları'nda yaşandı.
BES fonlarında ise en yüksek değer kazancı yine Kıymetli Madenler kategorisinde %3,40 olarak kaydedilirken, en çok gerileyen fon ise %0,86 ile Hisse Senedi fonları oldu.
Haftalık Performans Tablosu
Aşağıda yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık getirileri ve performansları ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır:
- Yatırım Fonları: Getiri %: 0,73 - Kazandıran: 126 - Kaybettiren: 312
- Borsa Yatırım Fonları: Getiri %: 0,31 - Kazandıran: 11 - Kaybettiren: 10
- Kıymetli Maden Fonları: Getiri %: 3,54 - Kazandıran: 18 - Kaybettiren: 0
- Hisse Senedi Fonları: Getiri %: -0,53 - Kazandıran: 3 - Kaybettiren: 89
Emeklilik Fonları Performansı
- Emeklilik Fonları: Getiri %: 0,41 - Kazandıran: 126 - Kaybettiren: 20
- Kıymetli Madenler: Getiri %: 3,40 - Kazandıran: 15 - Kaybettiren: 0
- Hisse Senedi: Getiri %: -0,86 - Kazandıran: 4 - Kaybettiren: 28
Bu haftaki gelişmeler, yatırımcıların ve emeklilik fonu iştirakçilerinin yatırım kararlarına yön verebilir. Yatırım fonlarının performansı yatırım stratejileri için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.