Haftalık Yatırım ve Emeklilik Fonları Değerleri

Haftalık Yatırım ve Emeklilik Fonları Performansı

Bu hafta, yatırım fonları ortalama %0,73 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,41 yükseldi.

Yükselen ve Düşen Fonlar

Yatırım fonları arasında en fazla artış %3,54 ile Kıymetli Maden Fonları'nda gözlemlenirken, en fazla düşüş %0,53 ile Hisse Senedi Fonları'nda yaşandı.

BES fonlarında ise en yüksek değer kazancı yine Kıymetli Madenler kategorisinde %3,40 olarak kaydedilirken, en çok gerileyen fon ise %0,86 ile Hisse Senedi fonları oldu.

Haftalık Performans Tablosu

Aşağıda yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık getirileri ve performansları ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır:

Yatırım Fonları : Getiri %: 0,73 - Kazandıran: 126 - Kaybettiren: 312

: Getiri %: 0,73 - Kazandıran: 126 - Kaybettiren: 312 Borsa Yatırım Fonları : Getiri %: 0,31 - Kazandıran: 11 - Kaybettiren: 10

: Getiri %: 0,31 - Kazandıran: 11 - Kaybettiren: 10 Kıymetli Maden Fonları : Getiri %: 3,54 - Kazandıran: 18 - Kaybettiren: 0

: Getiri %: 3,54 - Kazandıran: 18 - Kaybettiren: 0 Hisse Senedi Fonları: Getiri %: -0,53 - Kazandıran: 3 - Kaybettiren: 89

Emeklilik Fonları Performansı

Emeklilik Fonları : Getiri %: 0,41 - Kazandıran: 126 - Kaybettiren: 20

: Getiri %: 0,41 - Kazandıran: 126 - Kaybettiren: 20 Kıymetli Madenler : Getiri %: 3,40 - Kazandıran: 15 - Kaybettiren: 0

: Getiri %: 3,40 - Kazandıran: 15 - Kaybettiren: 0 Hisse Senedi: Getiri %: -0,86 - Kazandıran: 4 - Kaybettiren: 28

Bu haftaki gelişmeler, yatırımcıların ve emeklilik fonu iştirakçilerinin yatırım kararlarına yön verebilir. Yatırım fonlarının performansı yatırım stratejileri için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.