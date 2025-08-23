Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Pardus Portföy %27,49 Zirvede
Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında en yüksek değer kaybını yaşayan fonlar belli oldu. Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon, haftayı %27,49 kayıpla tamamlayarak yatırım fonları listesinin başında yer aldı. Emeklilik fonları kategorisinde ise HDI Fiba Emeklilik Ve Hayat AŞ Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu haftanın en fazla düşüş gösteren emeklilik fonu oldu (%1,86).
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,400179, Getiri: -27,49%
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,125373, Getiri: -24,32%
PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,39402, Getiri: -20,63%
GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST (TL) FON — Fon Fiyatı: 7,001681, Getiri: -18,86%
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU — Fon Fiyatı: 2,458742, Getiri: -17,62%
PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,053161, Getiri: -16,95%
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,458683, Getiri: -16,42%
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 109,268294, Getiri: -11,78%
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 28,667719, Getiri: -10,58%
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 4,178792, Getiri: -7,80%
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,260883, Getiri: -1,86
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,329459, Getiri: -1,75
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,06353, Getiri: -1,11
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,323659, Getiri: -0,93
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,261711, Getiri: -0,78
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,249119, Getiri: -0,68
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,075482, Getiri: -0,60
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,0115, Getiri: -0,33
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,012289, Getiri: -0,31
BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,050415, Getiri: -0,31
