Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın Yatırım Fonları Raporu

Bu hafta, 30 Ekim 2023 itibarıyla yatırım fonları arasında en fazla kaybı yaşayan fon Trive Portföy Serbest Fon oldu. Fon, %50,88'lik bir düşüş ile dikkat çekiyor.

Emeklilik Fonlarındaki Düşüşler

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, %2,44'lük kayıpla en fazla düşüş gösteren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TRIVE PORTFÖY SERBEST FON 0,271847 -50,88 PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,499933 -32,46 HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON 1,069841 -20,11 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 2,642675 -18,17 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,537221 -18,16

Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler