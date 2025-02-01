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Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Trive Portföy Serbest Fon, bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:06
Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın Yatırım Fonları Raporu

Bu hafta, 30 Ekim 2023 itibarıyla yatırım fonları arasında en fazla kaybı yaşayan fon Trive Portföy Serbest Fon oldu. Fon, %50,88'lik bir düşüş ile dikkat çekiyor.

Emeklilik Fonlarındaki Düşüşler

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, %2,44'lük kayıpla en fazla düşüş gösteren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON 0,271847 -50,88
PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,499933 -32,46
HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON 1,069841 -20,11
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 2,642675 -18,17
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,537221 -18,16

Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,148054 -2,44
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU 0,101186 -1,61
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU 0,046307 -1,51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİK YATIRIM FONU 0,442977 -1,38
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU 0,077319 -1,38

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