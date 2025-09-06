Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Atlas Portföy %71,17 Lider

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları

Bu hafta yatırım fonları ve emeklilik fonları arasından öne çıkanlar belli oldu. Atlas Portföy Serbest Fon yatırım fonlarında %71,17 ile zirveye çıkarken, emeklilik fonlarında ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu %5,81 getiriyle ilk sırada yer aldı.

Yatırım Fonu — Haftalık Kazandıranlar (En Çoktan Daha Azına)

ATLAS PORTFÖY SERBEST FON — Fon Fiyatı: 0,702769; Getiri: %71,17

ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 4,800532; Getiri: %32,29

PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,804118; Getiri: %22,91

MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,263763; Getiri: %20,06

AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON — Fon Fiyatı: 2,277779; Getiri: %19,03

PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,336622; Getiri: %18,66

PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,534573; Getiri: %18,65

PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,514109; Getiri: %16,88

PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,189445; Getiri: %16,43

BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,195822; Getiri: %16,24

Emeklilik Fonu — Haftalık Kazandıranlar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,046617; Getiri: %5,81

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,013232; Getiri: %5,40

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,012409; Getiri: %5,08

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,595552; Getiri: %4,83

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,560117; Getiri: %4,82

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,517748; Getiri: %4,67

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,320714; Getiri: %4,64

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,521422; Getiri: %4,63

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,010644; Getiri: %4,51

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,498409; Getiri: %4,50

(Sürecek)