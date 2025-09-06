Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Atlas Portföy %71,17 Lider

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu hafta yatırım fonları ve emeklilik fonları arasından öne çıkanlar belli oldu. Atlas Portföy Serbest Fon yatırım fonlarında %71,17 ile zirveye çıkarken, emeklilik fonlarında ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu %5,81 getiriyle ilk sırada yer aldı.
Yatırım Fonu — Haftalık Kazandıranlar (En Çoktan Daha Azına)
ATLAS PORTFÖY SERBEST FON — Fon Fiyatı: 0,702769; Getiri: %71,17
ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 4,800532; Getiri: %32,29
PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,804118; Getiri: %22,91
MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,263763; Getiri: %20,06
AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON — Fon Fiyatı: 2,277779; Getiri: %19,03
PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,336622; Getiri: %18,66
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,534573; Getiri: %18,65
PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,514109; Getiri: %16,88
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,189445; Getiri: %16,43
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,195822; Getiri: %16,24
Emeklilik Fonu — Haftalık Kazandıranlar
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,046617; Getiri: %5,81
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,013232; Getiri: %5,40
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,012409; Getiri: %5,08
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,595552; Getiri: %4,83
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,560117; Getiri: %4,82
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,517748; Getiri: %4,67
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,320714; Getiri: %4,64
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,521422; Getiri: %4,63
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,010644; Getiri: %4,51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,498409; Getiri: %4,50
(Sürecek)