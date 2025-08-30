DOLAR
Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Foneria %56,66 ile Zirvede

Foneria Portföy Birinci Serbest Fon bu hafta %56,66 ile lider. Agesa'nın Teknoloji Sektörü emeklilik fonu %3,01 ile emeklilik fonlarında ilk sırada.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:10
Haftanın En Çok Kazandıran Fonları

Bu hafta yatırım fonları arasında Foneria Portföy Birinci Serbest Fon %56,66 getiriyle zirveye çıktı. Emeklilik fonlarında ise Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu %3,01 ile en fazla kazandıran fon oldu.

Yatırım Fonları — Haftanın İlk 10

FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON — Fiyat: 1,619836 — Getiri: %56,66

PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fiyat: 0,375693 — Getiri: %47,72

ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON — Fiyat: 3,62884 — Getiri: %6,28

ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fiyat: 2,630178 — Getiri: %27,94

RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fiyat: 1,954781 — Getiri: %26,70

PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fiyat: 1,099382 — Getiri: %5,46

PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fiyat: 1,803222 — Getiri: %23,62

MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fiyat: 2,718543 — Getiri: %22,98

AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON — Fiyat: 1,913679 — Getiri: %21,56

PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fiyat: 1,141862 — Getiri: %20,92

Emeklilik Fonları — Haftanın İlk 10

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fiyat: 0,339392 — Getiri: %3,01

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fiyat: 0,077519 — Getiri: %2,70

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fiyat: 0,011809 — Getiri: %2,69

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fiyat: 0,534341 — Getiri: %2,35

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fiyat: 0,184908 — Getiri: %2,34

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fiyat: 0,050811 — Getiri: %2,33

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fiyat: 0,549423 — Getiri: %2,29

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fiyat: 0,051564 — Getiri: %2,28

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fiyat: 0,568122 — Getiri: %2,25

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fiyat: 0,512061 — Getiri: %2,22

