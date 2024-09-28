Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırımcı Rehberi: Haftanın Kayıpları

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon olarak belirlendi ve %61,41'lik bir düşüş yaşadı. Hisse senedi yoğun fonlar arasında en büyük kaybı kaydeden bu fon, yatırımcılar için dikkat gerektiriyor.

Emeklilik Fonlarının Durumu

En fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu ise %2,90'lık bir düşüşle HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Yatırımcılar, emeklilik fonlarındaki bu eğilimlere karşı tedbir almalı.

Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları

Yatırım Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,201775 -61,41 Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon 0,431814 -47,28 Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon 11,691605 -29,80 Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,439449 -21,52 Azimut Portföy Pınar Serbest Özel Fon 0,760191 -18,52

Emeklilik Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fon 0,639456 -2,90 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fon 0,222011 -2,69 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon 0,192509 -2,48

Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu gelişmeler, piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Yatırım stratejilerinizi buna göre belirlemek önemli.