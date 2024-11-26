DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,34 -0,05%
ALTIN
2.909,95 0,3%
BITCOIN
3.251.470,54 0,84%

Altın Fiyatları Güne Yatay Seyirle Başladı: Gram 2.921 Lira

Altının gram fiyatı 2.921 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5.010 lira, Cumhuriyet altını ise 19.550 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:35
Altın Fiyatları Güne Yatay Seyirle Başladı: Gram 2.921 Lira

Altın Fiyatları Stabil Seyir İzliyor

Altının gram fiyatı, güne yatayı bir seyirle başlayarak 2.921 liradan işlem görüyor. Önceki gün ise, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü 2.920 lira seviyesinde tamamlamıştı. Bugün saat 10.20 itibarıyla gram altın, önceki kapanışının hemen üstünde 2.921 lirayı gördü.

Diğer Altın Fiyatları

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 5.010 lira ve Cumhuriyet altını 19.550 lira seviyelerinden satılmaktadır.

Ons Fiyatında Düşüş

Altının ons fiyatı ise şu anda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2.626 dolar seviyesinden işlem görmekte. ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın ekonomi politikalarının etkilerine dair soru işaretleri devam ederken, kabine atamalarının açıklanması siyasi belirsizlikleri bir nebze hafifletti.

Faiz İndirim Beklentisi

Piyasalardaki fiyatlamalarda, Fed'in Aralık ayında yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği öngörülürken, yüzde 44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı tahmin edilmektedir.

Uluslararası Gelişmeler

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlamaya 'yakın' olduğunu açıklaması, piyasalar üzerindeki etkisini hissettiriyor. Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim'in anlaşmanın neredeyse tamamlandığını belirtmesi, güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi etkiledi.

Gözler Veri Gündeminde

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan ise altının ons fiyatında 2.600 dolar seviyesinin destek, 2.660 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsasında Negatif Açılış
2
Gram altının modası geçti! Paran kadar altın alma dönemi başladı: Herkes ona rağbet ediyor
3
Kosova, Türkiye ile Turizm ve Yatırım Alanında İşbirliğini Güçlendiriyor
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları: 985 Bin Megavatsaat
5
Altın Fiyatları Güne Yatay Seyirle Başladı: Gram 2.921 Lira
6
Dolar/TL 34,64 Seviyesinden İşlem Görüyor
7
TCMB, Kasım 2024 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: Gerileme Sürdü

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası