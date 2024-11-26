Altın Fiyatları Güne Yatay Seyirle Başladı: Gram 2.921 Lira

Altın Fiyatları Stabil Seyir İzliyor

Altının gram fiyatı, güne yatayı bir seyirle başlayarak 2.921 liradan işlem görüyor. Önceki gün ise, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü 2.920 lira seviyesinde tamamlamıştı. Bugün saat 10.20 itibarıyla gram altın, önceki kapanışının hemen üstünde 2.921 lirayı gördü.

Diğer Altın Fiyatları

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 5.010 lira ve Cumhuriyet altını 19.550 lira seviyelerinden satılmaktadır.

Ons Fiyatında Düşüş

Altının ons fiyatı ise şu anda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2.626 dolar seviyesinden işlem görmekte. ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın ekonomi politikalarının etkilerine dair soru işaretleri devam ederken, kabine atamalarının açıklanması siyasi belirsizlikleri bir nebze hafifletti.

Faiz İndirim Beklentisi

Piyasalardaki fiyatlamalarda, Fed'in Aralık ayında yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği öngörülürken, yüzde 44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı tahmin edilmektedir.

Uluslararası Gelişmeler

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlamaya 'yakın' olduğunu açıklaması, piyasalar üzerindeki etkisini hissettiriyor. Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim'in anlaşmanın neredeyse tamamlandığını belirtmesi, güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi etkiledi.

Gözler Veri Gündeminde

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan ise altının ons fiyatında 2.600 dolar seviyesinin destek, 2.660 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.