VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne %0,03 düşüşle 10.966,00 puandan işlem görerek başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre %0,03 düşüş yaşayan endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yaklaşık %1 yükselişle 10.969,75 puandan tamamlamıştı. Ayrıca akşam seansında ise hafif bir düşüşle 10.959,50 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Karışıklık

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının belirsizliği ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Bu bağlamda, yatırımcıların gözleri Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin yanı sıra, yurt dışındaki gelişmeleri de yakından takip etmekte. Bu kapsamda ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanakları dikkatle izleniyor.

Teknik analizler doğrultusunda, endeks kontratında 11.100 ve 11.300 puan direnç, 10.800 ve 10.650 seviyeleri ise destek konumunda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.