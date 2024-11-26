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MÜSİAD EXPO 2024: 1 Milyar Dolarlık Hedefle Başladı

MÜSİAD EXPO 2024, 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcı ile iş dünyasının buluşma noktası oldu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:33
MÜSİAD EXPO 2024: 1 Milyar Dolarlık Hedefle Başladı

MÜSİAD EXPO 2024 Başladı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu yıl "Küresel Ticaret Burada" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti. Fuar, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi ile dikkat çekiyor.

Uluslararası Ticaret Fuarı, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer almakta ve bu yıl 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcı ile gerçekleştirilmektedir. Çeşitli sektörlerden gelen katılımcılar, global pazarların kapılarını aralamak amacıyla bir araya geliyor.

Bu anlamlı etkinlik, hem yerli hem de yabancı iş adamlarının ticaret fırsatlarını değerlendirmesi için önemli bir platform oluşturuyor. MÜSİAD EXPO 2024, iş dünyasında yeni iş bağlantıları kurma ve işbirlikleri geliştirme fırsatı sunuyor.

Katılımcılar, değişen dünya ticaretinde yerlerini alarak, yeni projelere imza atmayı hedefliyor. Fuar, ticaretin yanı sıra kültürel etkileşimlerin de yaşanacağı bir ortam sunmaktadır.

MÜSİAD EXPO 2024'ün başarıyla gerçekleşmesi bekleniyor ve bu durum, Türk iş dünyasının uluslararası platformda daha etkin rol oynamasına katkı sağlayacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarın...

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarın açılış töreninde konuşma yaptı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarın...

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarın açılış töreninde konuşma yaptı.

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