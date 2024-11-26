Petrol İşletme Ruhsatı Süreleri Uzatıldı: Tekirdağ'daki Sahalar

Petrol Ruhsatı Süreleri Uzatıldı

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Corporate Resources Enerji AŞ ve Pinnacle Turkey Inc. şirketlerinin Tekirdağ'daki iki sahası için petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili kararını Resmi Gazete'de yayımladı.

Ruhsat Süreleri

Buna göre, Tekirdağ'daki ARİ/TGT-PIN-CRE/K/3860 hak sıra numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının süresi 02 Aralık 2031'e kadar uzatılırken, ARİ/TGT-PIN-CRE/K/F19-d4-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının süresi ise 10 Kasım 2032'ye kadar devam edecek.

Hisse Devri Kararı

Öte yandan, Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. arasında, Siirt il sınırları dahilindeki ARİ/AME-SNR/K/M48-a3-1 pafta nolu petrol işletme ruhsatında, Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd.'nin yüzde 12 hissesinin tamamının Aladdin Middle East Ltd.'ye devredilmesi kararı alındı.

Yeni Müracaat

Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Antalya'da sahip bulunduğu AR/TPO/K/P23-b3, b4 pafta nolu petrol arama ruhsat sahasına 31 bin 152 hektarlık bir alan eklemek için müracaat etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.