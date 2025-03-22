Haftanın Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Yatırım fonları arasında en fazla kazancı Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon sağladı. En iyi emeklilik fonları da belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:05
Haftanın Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın Yatırım Fonu: Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 32,40 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Yatırımcılar için oldukça dikkat çeken bu fon, hisse senedi yoğun bir yapı sergilemektedir.

Öne Çıkan Emeklilik Fonu

Öte yandan, emeklilik yatırım fonları arasında en fazla kazanç sağlayan fon ise Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Bu fon, yüzde 6,64 yükselişi ile dikkat çekti.

Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Aşağıda, yatırım ve emeklilik fonları içerisinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu bulabilirsiniz:

  • Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 32,40
  • Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon: 24,41
  • İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon: 17,62
  • Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 17,34
  • Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 11,57
  • Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon: 11,44
  • Invéo Portföy Everest Serbest Fon: 11,05
  • Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 11,03
  • Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 10,45
  • Foneria Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 10,43

Haftanın En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları

  • Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fon: 6,64
  • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon: 6,49
  • Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon: 6,40
  • Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon: 6,26
  • Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon: 6,19
  • Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon: 6,14
  • BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon: 6,13
  • NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon: 6,10
  • Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon: 6,08
  • AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon: 6,06

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