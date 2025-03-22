Haftanın Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın Yatırım Fonu: Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 32,40 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Yatırımcılar için oldukça dikkat çeken bu fon, hisse senedi yoğun bir yapı sergilemektedir.

Öne Çıkan Emeklilik Fonu

Öte yandan, emeklilik yatırım fonları arasında en fazla kazanç sağlayan fon ise Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Bu fon, yüzde 6,64 yükselişi ile dikkat çekti.

Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Aşağıda, yatırım ve emeklilik fonları içerisinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu bulabilirsiniz:

Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 32,40

32,40 Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon: 24,41

24,41 İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon: 17,62

17,62 Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 17,34

17,34 Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 11,57

11,57 Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon: 11,44

11,44 Invéo Portföy Everest Serbest Fon: 11,05

11,05 Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 11,03

11,03 Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 10,45

10,45 Foneria Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 10,43

Haftanın En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları