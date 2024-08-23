HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan İşçi Hakları İçin Mücadele Vurgusu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Açıklamalar

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Büyük Kayseri Buluşması' etkinliğinde yaptığı konuşmada, işsiz kalan çalışanların haklarını kazanması için verdikleri mücadeleye dikkat çekti.

Yerel Seçimlerin Etkisi

Arslan, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerin ardından çeşitli belediyelerde işten çıkarma ve sürgünlerin yaşandığını belirtti. Bu duruma karşı durduklarını ifade eden Arslan, Diyarbakır'da DEM Parti'nin uygulamalarını eleştirdi.

İşçi Hakları ve Sendikalaşma

Kayseri'de düzenlenen etkinlikte, Arslan, sendikalaşma oranının yüksek olduğunu vurgulayarak, “Bu şehir işçisini, emekçisini kucakladı. İşten çıkarma, sürgünler ve baskılar burada yaşanmadı.” dedi.

Ekonomik Zorluklar ve Talepler

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ve ekonomik krizin etkilerini hissettiklerini dile getiren Arslan, “Yaşadığımız ekonomik kriz enflasyonla daha da derinleşti.” açıklamasında bulundu. İşçilerin maaşlarının artırılması için ek protokoller talep ettiklerini belirtti.

Adaletli Vergi Sistemi Gerekliliği

Arslan, “Bu ülkenin adaletli bir vergi sistemine ihtiyacı var.” ifadeleriyle, kayıt dışı istihdamın önlenmesinin önemine dikkat çekti. “Çok kazanandan çok vergi alınmalı.” dedi.

Gelecek Etkinlikler

HAK-İŞ, 5 Eylül 2024'te Kocaeli ve 13 Eylül 2024'te Gaziantep'te üyeleriyle bir araya gelmeyi planlıyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alanda düzenlenen "Büyük Kayseri Buluşması" programında bir araya geldi. Programa çok sayıda sendika üyesi katıldı.