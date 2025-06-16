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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Ev İşçileri İçin Yeni Hedefler Belirledi

Mahmut Arslan, Yozgat'taki toplantıda ev işçileri için örgütlenme hedeflerini açıkladı ve sosyal haklara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 15:57
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Ev İşçileri İçin Yeni Hedefler Belirledi

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Yozgat'ta Eğitim Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yozgat'ta düzenlenen eğitim toplantısında Türkiye'deki ev işçileri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 300 bin ev işçisinin bulunduğunu ve bunların %95'inin kadınlardan oluştuğunu ifade etti. Ancak, bu çalışanların çoğunun sosyal güvenlik sistemine erişemediğini vurguladı.

Ev İşçilerinin Örgütlenmesi

Arslan, ev işçilerini örgütlemenin HAK-İŞ için bir öncelik olduğunu belirtirken, mevcutta 60 binden fazla üye ile büyük bir başarıya ulaştıklarını ifade etti. Hedefin ise bu yılsonuna kadar 100 bin ev işçisini örgütlemek olduğunu söyledi. Özellikle, kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek ve ev işçilerinin yasal haklarının güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kamu Çerçeve Protokolü Üzerine Açıklamalar

Arslan, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile birlikte hazırladıkları Kamu Çerçeve Protokolü'nden bahsetti. Taslağın 27 Şubat’ta Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) sunulduğunu belirtti. Kamu işçileri arasında HAK-İŞ üyesi olanların sayısının yaklaşık 400 bin olduğunu vurguladı. Ancak, geçen 5 ayda henüz bir teklif alınmadığını ve sürecin uzamasının işçilerin sabrını azalttığını ifade etti.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat Çekti

Toplantıda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Arslan, uluslararası toplumun bu katliamlara karşı sessiz kalmasını eleştirdi. Ardından, Türkiye'nin bu konudaki duruşunun önemli olduğunu vurguladı ve Birleşmiş Milletler, Arap Birliği gibi kuruluşların harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'den HAK-İŞ'e bağlı sendika temsilcileri ile üyeler de katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yozgat'ta bir otelde düzenlenen, Uluslararası Çalışma Örgütü...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yozgat'ta bir otelde düzenlenen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle yürütülen "Sosyal Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Konusundaki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, HAK-İŞ'in temel çalışma haklarına yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitim toplantısına katılarak konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yozgat'ta bir otelde düzenlenen, Uluslararası Çalışma Örgütü...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yozgat'ta bir otelde düzenlenen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle yürütülen "Sosyal Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Konusundaki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, HAK-İŞ'in temel çalışma haklarına yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitim toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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