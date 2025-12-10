HAK-İŞ’ten ‘Engelli Bireyler İçin Güçlü Bir Gelecek’ Çalıştayı

HAK-İŞ’ten ‘Sendikal Bakış Açısıyla Engelli Bireyler İçin Güçlü Bir Gelecek Çalıştayı’

HAK-İŞ tarafından düzenlenen çalıştay, engelli bireylerin çalışma hayatı ve sendikal hayatta daha etkin yer almasını hedefledi.

Açılışta hükümet vizyonu ve yapılan çalışmalar

Programda açılış konuşması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli bireylere yönelik çalışmaların yönünü belirlediğini belirterek, bu vizyonun her vatandaşın fırsatlara eşit erişimini ve toplumsal hayata aktif katılımını esas aldığını vurguladı.

Tarıkdaroğlu, son 23 yılda erişilebilirlikten bakım hizmetlerine, eğitimden istihdam teşviklerine, aile desteklerinden teknolojik çözümlere kadar birçok alanda önemli adımlar atıldığını ifade etti ancak hizmetlerin henüz yeterli olmadığını söyledi. Tarıkdaroğlu'nun sözleri şöyle: "Hem kamuda hem özel sektörde engelli vatandaşlarımızın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımız her geçen gün üzerine koyarak devam edecek. Gerek kamuya yaptığımız atamalarla gerek özel sektör teşvikleriyle engelli kardeşlerimizin iş gücüne daha da etkin biçimde katılmasına imkan sağladık ve bundan sonra da kararlılıkla daha güçlü bir şekilde sağlamaya inşallah devam edeceğiz".

Tarıkdaroğlu ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakında 2026-2028 dönemini kapsayan 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nı açıklayacağını hatırlattı ve "Engelli bireylerin güçlendiği, hayatın her alanında daha görünür olduğu, üretimde daha etkin rol üstlendiği bir Türkiye hepimizin ortak idealidir" değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ'in tutumu ve talepleri

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun Engelliler Komitesi'ni kurduklarını, çalışma hayatına giren engellilerin sendikalaşmaları ve sendikal mücadelede yer almaları için taahhütleri bulunduğunu söyledi. Arslan, HAK-İŞ'in "çalışma hayatındaki engellilerin temsilciliğini yaptığını" belirtti.

Arslan, devletin engellilerin istihdamına yönelik daha büyük destek ve teşvikler sağlaması gerektiğini vurguladı: "HAK-İŞ olarak, engellilik meselesine farklı açıdan bakıyoruz. Engellilerimizin çalışma hayatına girmeleri konusunda devletin daha büyük destek ve teşvik etmesini istiyoruz. Aslında engelliler de bunu istiyor. Sosyal yardım yaparak onların evden çıkmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor."

Arslan, ayrıca altyapı ve psikolojik destekle engellilerin sosyal ve kent hayatına katılımının artırılması gerektiğini, sosyal yardımların da çalışmaya katılım durumunda daha çok teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. HAK-İŞ'in yaklaşımını özetleyerek, "Emeğin engeli yok" dedi ve ülke çapında engelli yurttaşların sosyal ve çalışma hayatına dahil edilmesi için teşvik ve düzenlemeler gerektiğini vurguladı.

Konfederasyonun, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu başta olmak üzere ilgili tüm muhataplarla konuyu tartıştığını belirten Arslan, engellilik konusunun tedbirlerle azaltılabileceğine inandıklarını ifade etti. Ayrıca engellilerin kamuda çalışmak istemelerini anlayışla karşıladıklarını ancak özel sektörde de gönül rahatlığıyla çalışabilecekleri bir ortamın geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya İnsan Hakları Günü vurgusu

Arslan, çalışmanın yapıldığı günün aynı zamanda Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, insan hakları savunusunun bugün anlamını yitirdiğini, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekti: "Bütün insanlığın gözü önünde çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve masum insanlar katledilirken bunu sadece bir film gibi seyretmenin utancını yaşıyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü’nde insanlığın maalesef yerlerde süründüğü, öldürüldüğü, Gazze’de sadece çocuk ve kadınların değil, insanlığın katledildiği, insanlığın öldüğü bir dönem yaşıyoruz".

Çalıştay, engelli bireylerin istihdamı, sendikal katılımı ve toplumsal yaşamda görünürlüklerinin artırılmasına ilişkin öneriler ve iş birliği çağrılarıyla sona erdi.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN