DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,63 -0,13%
ALTIN
5.738,12 0,45%
BITCOIN
3.915.842,92 1,21%

HAK-İŞ’ten ‘Engelli Bireyler İçin Güçlü Bir Gelecek’ Çalıştayı

HAK-İŞ engelli bireylerin çalışma ve sendikal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla 'Sendikal Bakış Açısıyla Engelli Bireyler İçin Güçlü Bir Gelecek Çalıştayı' düzenledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:20
HAK-İŞ’ten ‘Engelli Bireyler İçin Güçlü Bir Gelecek’ Çalıştayı

HAK-İŞ’ten ‘Sendikal Bakış Açısıyla Engelli Bireyler İçin Güçlü Bir Gelecek Çalıştayı’

HAK-İŞ tarafından düzenlenen çalıştay, engelli bireylerin çalışma hayatı ve sendikal hayatta daha etkin yer almasını hedefledi.

Açılışta hükümet vizyonu ve yapılan çalışmalar

Programda açılış konuşması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli bireylere yönelik çalışmaların yönünü belirlediğini belirterek, bu vizyonun her vatandaşın fırsatlara eşit erişimini ve toplumsal hayata aktif katılımını esas aldığını vurguladı.

Tarıkdaroğlu, son 23 yılda erişilebilirlikten bakım hizmetlerine, eğitimden istihdam teşviklerine, aile desteklerinden teknolojik çözümlere kadar birçok alanda önemli adımlar atıldığını ifade etti ancak hizmetlerin henüz yeterli olmadığını söyledi. Tarıkdaroğlu'nun sözleri şöyle: "Hem kamuda hem özel sektörde engelli vatandaşlarımızın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımız her geçen gün üzerine koyarak devam edecek. Gerek kamuya yaptığımız atamalarla gerek özel sektör teşvikleriyle engelli kardeşlerimizin iş gücüne daha da etkin biçimde katılmasına imkan sağladık ve bundan sonra da kararlılıkla daha güçlü bir şekilde sağlamaya inşallah devam edeceğiz".

Tarıkdaroğlu ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakında 2026-2028 dönemini kapsayan 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nı açıklayacağını hatırlattı ve "Engelli bireylerin güçlendiği, hayatın her alanında daha görünür olduğu, üretimde daha etkin rol üstlendiği bir Türkiye hepimizin ortak idealidir" değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ'in tutumu ve talepleri

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun Engelliler Komitesi'ni kurduklarını, çalışma hayatına giren engellilerin sendikalaşmaları ve sendikal mücadelede yer almaları için taahhütleri bulunduğunu söyledi. Arslan, HAK-İŞ'in "çalışma hayatındaki engellilerin temsilciliğini yaptığını" belirtti.

Arslan, devletin engellilerin istihdamına yönelik daha büyük destek ve teşvikler sağlaması gerektiğini vurguladı: "HAK-İŞ olarak, engellilik meselesine farklı açıdan bakıyoruz. Engellilerimizin çalışma hayatına girmeleri konusunda devletin daha büyük destek ve teşvik etmesini istiyoruz. Aslında engelliler de bunu istiyor. Sosyal yardım yaparak onların evden çıkmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor."

Arslan, ayrıca altyapı ve psikolojik destekle engellilerin sosyal ve kent hayatına katılımının artırılması gerektiğini, sosyal yardımların da çalışmaya katılım durumunda daha çok teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. HAK-İŞ'in yaklaşımını özetleyerek, "Emeğin engeli yok" dedi ve ülke çapında engelli yurttaşların sosyal ve çalışma hayatına dahil edilmesi için teşvik ve düzenlemeler gerektiğini vurguladı.

Konfederasyonun, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu başta olmak üzere ilgili tüm muhataplarla konuyu tartıştığını belirten Arslan, engellilik konusunun tedbirlerle azaltılabileceğine inandıklarını ifade etti. Ayrıca engellilerin kamuda çalışmak istemelerini anlayışla karşıladıklarını ancak özel sektörde de gönül rahatlığıyla çalışabilecekleri bir ortamın geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya İnsan Hakları Günü vurgusu

Arslan, çalışmanın yapıldığı günün aynı zamanda Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, insan hakları savunusunun bugün anlamını yitirdiğini, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekti: "Bütün insanlığın gözü önünde çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve masum insanlar katledilirken bunu sadece bir film gibi seyretmenin utancını yaşıyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü’nde insanlığın maalesef yerlerde süründüğü, öldürüldüğü, Gazze’de sadece çocuk ve kadınların değil, insanlığın katledildiği, insanlığın öldüğü bir dönem yaşıyoruz".

Çalıştay, engelli bireylerin istihdamı, sendikal katılımı ve toplumsal yaşamda görünürlüklerinin artırılmasına ilişkin öneriler ve iş birliği çağrılarıyla sona erdi.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI ZAFER TARIKDAROĞLU

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HAK-İŞ’ten ‘Engelli Bireyler İçin Güçlü Bir Gelecek’ Çalıştayı
2
ATO: Kamuda Yerli Üretim Hayati Önemde
3
Enerji Yatırımı Yapacaklara Uzman Firmalarla Çalışma Tavsiyesi
4
BAKA'dan TR61 İçin S3 Hamlesi: Akıllı Uzmanlaşma Bölge Ekonomisini Şekillendiriyor
5
Togg'tan 5 büyükşehirde temsilci bayilik atağı
6
Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması Başlıyor
7
Sivas Sanayi Zirvesi'nde Demirağ OSB vurgusu: Zeki Özdemir'den yatırım çağrısı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi