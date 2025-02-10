DOLAR
36,01 -0,04%
EURO
37,17 0,12%
ALTIN
3.347,9 -1,24%
BITCOIN
3.503.038,73 -1,07%

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 126,7 Milyon Liralık Cezaya İmza Attı

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon lira ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:52
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 126,7 Milyon Liralık Cezaya İmza Attı

Ticaret Bakanlığı'ndan Sert Önlemler

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi. Bakanlık, 21 Ocak 2024 tarihinde Bolu-Kartalkaya'daki otel yangını felaketinin toplumda yarattığı derin üzüntüyü vurguladı.

Yangın Güvenlik Ekipmanlarına Yönelik Denetimler

Açıklamada, bu tür olayların fırsatçılığa mahal vermemesi gerektiği belirtildi. Yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışları konusunda e-ticaret platformları ve diğer satış kanallarında çok sayıda şikayet olduğunu kaydeden Bakanlık, geniş çaplı incelemelerin başlatıldığını ifade etti.

Yangın güvenlik ekipmanlarındaki fahiş fiyat artışlarına binaen, 7 milyon 696 bin 810 lira ceza uygulanmasına karar verildi.

Özel Okulların Denetimleri Sürüyor

Öte yandan, özel öğretim kurumlarının sunduğu mal ve hizmetlerdeki fahiş fiyat artışları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından inceleniyor. Bu bağlamda, özel okullarda etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerde fahiş fiyat artışı tespit eden müfettişler, 66 milyon 207 bin 800 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Denetimlerin Kapsamı Genişliyor

Açıklamada, denetimlerin sadece yangın güvenlik ekipmanları ile sınırlı kalmadığı, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar, fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede sürdürüldüğü bilgisi verildi. Bu denetimler sonucunda, 52 milyon 824 bin 640 lira ceza uygulanmış olup, toplamda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 126,7 milyon lira para cezası kesmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi Arttı: Yıllık Yüzde 7'nin Üzerinde
2
2024'te Türkiye'nin Hayvan Sayısı Artarken Bal Üretimi Düşüşte
3
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 3.344 Lira Oldu
4
Türkiye'de İstihdam Verileri: Aralık 2024'te 54 Bin Kişi Azaldı
5
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 898 Bin Megavatsaat Üretim
6
Sağlık Sorunları Nedeniyle Cihaza Bağlı Hastalara Elektrikte Yeni Tarifeden Muafiyet
7
Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2024'te %8,5'e Düştü

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde