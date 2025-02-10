Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 126,7 Milyon Liralık Cezaya İmza Attı

Ticaret Bakanlığı'ndan Sert Önlemler

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi. Bakanlık, 21 Ocak 2024 tarihinde Bolu-Kartalkaya'daki otel yangını felaketinin toplumda yarattığı derin üzüntüyü vurguladı.

Yangın Güvenlik Ekipmanlarına Yönelik Denetimler

Açıklamada, bu tür olayların fırsatçılığa mahal vermemesi gerektiği belirtildi. Yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışları konusunda e-ticaret platformları ve diğer satış kanallarında çok sayıda şikayet olduğunu kaydeden Bakanlık, geniş çaplı incelemelerin başlatıldığını ifade etti.

Yangın güvenlik ekipmanlarındaki fahiş fiyat artışlarına binaen, 7 milyon 696 bin 810 lira ceza uygulanmasına karar verildi.

Özel Okulların Denetimleri Sürüyor

Öte yandan, özel öğretim kurumlarının sunduğu mal ve hizmetlerdeki fahiş fiyat artışları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından inceleniyor. Bu bağlamda, özel okullarda etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerde fahiş fiyat artışı tespit eden müfettişler, 66 milyon 207 bin 800 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Denetimlerin Kapsamı Genişliyor

Açıklamada, denetimlerin sadece yangın güvenlik ekipmanları ile sınırlı kalmadığı, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar, fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede sürdürüldüğü bilgisi verildi. Bu denetimler sonucunda, 52 milyon 824 bin 640 lira ceza uygulanmış olup, toplamda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 126,7 milyon lira para cezası kesmiştir.