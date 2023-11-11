Halka arzcılara güzel haber: SPK'dan 3 şirkete onay çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arz başvurularını onayladı. Agrotech, hisselerini 5,21 liradan, Ekos Teknoloji 12,77 liradan, 1000 Yatırımlar Holding ise 125 liradan halka arz edecek. SPK'nın haftalık bültenine göre, Mia Teknoloji AŞ'nin 456 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı da onaylandı. İşte detaylar...





SERMAYE PİYASASI KURULU 456 MİLYONLUK BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI ONAYLANDI

Bu gelişmelerin yanı sıra SPK, çeşitli şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularına da onay verdi. Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Ral Yatırım Holding AŞ'nin 500 milyon liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 175 milyon liralık, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2,5 milyar liralık, Deniz Faktoring AŞ'nin 2 milyar 155 milyon liralık, Tera Yatırım Menkul Değerler'in 750 milyon liralık, Yapı Kredi Finansal Kiralama’nın 10 milyar liralık, Zorlu Faktoring'in 225 milyon liralık, Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 40 milyon liralık, Arçelik AŞ'nin 30 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin ise 10 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

Bu SPK onayları, şirketlerin halka arz ve finansman stratejilerini şekillendirmelerine olanak sağlarken, yatırımcılar açısından da çeşitli sektörlerdeki şirketlere yatırım fırsatlarını gösteriyor. Halka arz edilecek olan şirketlerin hisse fiyatları, ilgi çekici bir konu olarak piyasa takipçilerinin dikkatini çekebilir, aynı zamanda borçlanma araçları ihraç eden şirketlerin bu kaynakları nasıl değerlendirecekleri de ekonomik gelişmeler açısından önem arz edebilir.





Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. SPK ayrıca, Rota Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ve çeşitli gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması talebini olumlu karşıladı.

Öte yandan, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye 300 bin lira, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ise 155 bin 567 lira idari para cezası uygulandı. SPK, farklı şirketlerin paylarında yaptığı inceleme sonucunda bir kişiye ise 1 milyon 409 bin 289 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK'nın incelemeleri sonucunda, "join fx", "compaq fx", "royex markets fx", "kinginvests", "powertradefinance" ve "leveltrade" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 3 isim hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verildi. Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Bu gelişmeler, Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin finansal faaliyetlerine yönelik yeni bir adım atmasını ve aynı zamanda SPK'nın denetim ve düzenleme yetkilerini kullanarak piyasanın düzenli ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlama amacını yansıtıyor. Ayrıca, SPK'nın aldığı cezalar ve erişim engeli kararları, finansal piyasalardaki düzen ihlallerine karşı etkili bir mücadele stratejisinin parçası olarak değerlendirilebilir.

Agrotech, yüksek teknoloji ve yatırım alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak halka arz edilecek. Şirketin hisseleri, 5,21 lira fiyatla yatırımcılara sunulacak. Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ, teknoloji sektöründeki faaliyetleriyle öne çıkan bir diğer şirket olarak halka arz edilecek. Şirketin hisseleri, 12,77 lira fiyat etiketiyle yatırımcılara sunulacak. Ayrıca, 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzı da onaylananlar arasında. Bu holdingin hisseleri, 125 lira fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Bu onaylar, söz konusu şirketlerin hisselerini halka arz etme sürecini başlatıyor. Halka arz edilen hisselerin belirlenen fiyatlarla satışa sunulacak olması, yatırımcılara bu şirketlere ortak olma fırsatı tanıyacak. Söz konusu fiyatlandırmalar, şirketlerin değerlemeleri, sektör performansları ve genel ekonomik faktörler göz önüne alınarak belirlendi. Yatırımcılar, bu halka arz edilen şirketlere ilgi göstererek portföylerine çeşitlilik katma ve sektörlere yatırım yapma imkanına sahip olacaklar.