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Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda İlerleme: Bakan Uraloğlu Açıklamalar Yaptı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'ndaki %69 ilerlemeyi duyurdu ve 2025 hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:20
Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda İlerleme: Bakan Uraloğlu Açıklamalar Yaptı

Bakan Uraloğlu İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, bu etapta %69 ilerleme sağlandığını belirtti ve Kapıkule-Çerkezköy etabındaki çalışmaların da aynı hızda devam ettiğini açıkladı.

Projenin Hedefleri ve Detayları

Bakan Uraloğlu, projenin toplam uzunluğunun yaklaşık 229 kilometre olduğunu ve 3 ana bölümden oluştuğunu ifade etti. Bu bölümler şunlardır:

  • Kapıkule-Çerkezköy: 153 kilometre
  • Çerkezköy-Ispartakule: 67 kilometre
  • Ispartakule-Halkalı: 8.4 kilometre
Uraloğlu, tüm etapların tamamlanmasıyla birlikte mevcut hat kapasitesinin 4 kat artırılacağını ve yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşeceğini belirtti.

Yatırımlar ve Uluslararası Projeler

Uraloğlu, ulaşım alanında 2002 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yatırımlarla Türkiye'nin demir yollarını modernleştirdiklerini vurguladı. Asya ile Avrupa arasında önemli bir bağlantı köprüsü inşa etmek için İpek Demiryolu projesini hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

Finansman ve İlerleme Oranı

Bakan, Kapıkule-Çerkezköy etabında finansmanın bir kısmının Avrupa Birliği fonlarından sağlandığını ifade ederek, fiziki ilerlemelerin %88 seviyesine ulaştığını belirtti.

Gelecek Projeler ve Hedefler

Uraloğlu, ayrıca Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması kapsamında bir dizi yeni projenin planlandığını açıkladı. 2053 yılı hedefleri doğrultusunda demir yolu hat uzunluğunu 28 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Konuşmasının ardından Uraloğlu, basın mensuplarına teknik bilgiler de sundu.

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