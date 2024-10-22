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Halkbank'tan ABD Ceza Davası Açıklaması

Halkbank, ABD İkinci İstinaf Mahkemesi'nin kararına ilişkin yasal süreçleri sürdüreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 21:17
Halkbank'tan ABD Ceza Davası Açıklaması

Halkbank’ta ABD Ceza Davası Gelişmeleri

Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden ceza davasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Banka, ABD İkinci İstinaf Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen yeniden inceleme sonucunda, 22 Ekim 2021 tarihli hükümle, yabancı devlet dokunulmazlığı talebinin bir kez daha reddedildiğini duyurdu.

Yasal Süreç Hakkında Bilgi Verildi

Halkbank, Kamu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamaya göre, İkinci İstinaf Mahkemesi’nin 22 Ekim 2021 tarihli kararının, ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyiz edildiğini hatırlatmakta yarar gördü. Yüksek Mahkeme, 19 Nisan 2023 tarihinde Halkbank’ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA) çerçevesindeki savunmasını reddetmiş olsa da, bankanın ABD mahkemeleri nezdinde yargılanamayacağı yönündeki argümanı yeniden değerlendirilmek üzere İkinci İstinaf Mahkemesi’ne iade etti.

Bankanın Alacağı Adımlar

Halkbank, İkinci İstinaf Mahkemesi'nin son kararıyla ilgili olarak, başta ABD Yüksek Mahkemesi olmak üzere tüm yasal temyiz haklarını kullanmaya devam edeceğini belirtti. Bu sürecin, bankanın yasal durumunu etkileyecek Dünya çapında önemli bir gelişme olacağı ifade edildi.

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