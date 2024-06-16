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Halkbank'tan emekliye 17 bin TL bayram harçlığı! O emekliler bayramı rahat geçirecek

Halkbank yeni duyurduğu Mavi Paket kampanyası ile müşterilerinin yüzünü güldürecek. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 16.06.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 16:45
Halkbank'tan emekliye 17 bin TL bayram harçlığı! O emekliler bayramı rahat geçirecek

Ekonomik dalgalanmaların toplumun her kesimini etkilediği bu dönemde, emekliler için rahatlatıcı bir haber Halkbank’tan geldi. Emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla Halkbank, 'Mavi Paket' adını verdiği yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile emeklilere maaş miktarlarına göre değişen promosyon ödemeleri ve mini ihtiyaç kredisi fırsatları sunuluyor.

Mavi Paket'in Detayları:

Mavi Paket kapsamında, emekliler maaş miktarlarına göre farklı promosyon ödemeleri alabilecek:

10.000 TL ve altı maaş alan emekliler: 5.000 TL promosyon

10.000 - 15.000 TL arası maaş alan emekliler: 8.000 TL promosyon

15.000 - 20.000 TL arası maaş alan emekliler: 10.000 TL promosyon

20.000 TL üzeri maaş alan emekliler: 12.000 TL promosyon

Bu promosyon ödemeleri, emeklilerin zor günlerinde bir nebze olsun rahatlamalarını sağlıyor ve onların maddi yükünü hafifletiyor.

halkbank

Mini İhtiyaç Kredisi:

Mavi Paket, maaş promosyonunun yanı sıra emeklilere mini ihtiyaç kredisi de sunuyor:

Kredi Tutarı: 5.000 TL’ye kadar

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: Piyasa koşullarına göre cazip oranlar

Ödeme Kolaylığı: Küçük tutarlı taksitlerle ödeme imkanı

Bu kredi sayesinde emekliler, acil nakit ihtiyaçlarını karşılayarak maddi rahatlama sağlayabilecekler.

Toplamda 17.000 TL’ye Varan Avantajlar!

Halkbank’ın Mavi Paketi, emeklilere toplamda 17.000 TL’ye varan avantajlar sunuyor. Bu avantajlar, maaş promosyonları ve mini ihtiyaç kredisi ile birleşerek emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Maaş promosyonu, emeklilere herhangi bir geri ödeme gerekmeksizin direkt olarak hesaplarına yatırılıyor. İhtiyaç kredisi ise uygun şartlarla geri ödeme seçeneği sunarak emeklilerin finansal yükünü hafifletiyor.

Halkbank’ın sunduğu bu fırsatlar, emeklilerin ekonomik koşullardan en az etkilenmeleri ve bayramı rahat bir şekilde geçirmeleri için büyük bir destek sağlıyor. Mavi Paket ile Halkbank, emekli müşterilerinin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Emeklilerin geleceklerini güvence altına almak ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla sunduğu bu avantajlar, onların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Emeklilere bayram müjdesi niteliğindeki bu kampanya ile Halkbank, emekli müşterilerine destek olmayı sürdürüyor.

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