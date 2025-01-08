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Hamzabeyli Sınır Kapısı, Kapıkule’ye Alternatif Oluyor

Hamzabeyli Sınır Kapısı, 2024'te tır geçişlerinde artış gösterirken, Kapıkule'deki geçişlerde düşüş yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:38
Hamzabeyli Sınır Kapısı, Kapıkule’ye Alternatif Oluyor

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Türkiye'nin ihracat hareketliliğini Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sonra sırtlamaya hazırlanıyor. 2023'te 1 milyon 46 bin 153 tır giriş çıkışına ev sahipliği yapan Kapıkule'de, 2024'te bu sayının yüzde 3 azalarak 1 milyon 18 bin 470'e geriledi. Öte yandan, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 2023'te 476 bin 886 tır geçişi gerçekleşirken, 2024'te bu sayı yüzde 7 artışla 509 bin 493'e ulaştı.

Geçişler Artıyor, Hızlanıyor

Kırşehir'den Sırbistan'a yük taşıyan tır şoförü Bayram Özçelik, Türkiye'nin ihracatının en fazla batı kapılarından yapıldığını belirtti. Kapıkule ve Hamzabeyli tır geçişlerinde en yoğun çalışan kapılardan olduğunu vurgulayan Özçelik, "Ben en çok Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı kullanıyorum. Kapıkule yoğun olduğunda bu tarafa yöneliyoruz. Buradan geçişler daha hızlı gerçekleşiyor," dedi.

Tır Parkı İyileştirmeleri Talep Ediliyor

İstanbul'dan İsveç'e yük taşıyan tır şoförü Murat Bıldırcın, meslek hayatı boyunca en çok Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini ifade etti. Bıldırcın, "Buradan geçişler daha rahat, fazla beklemiyoruz. Kapıkule gibi 3, 4 parka girip çıkmıyoruz. Tek parktan olduğu için bizim avantajımız da bu. İşimiz hızlanıyor, zamanımız bize kalıyor. Hamzabeyli Tır Parkı'nın olanaklarının artırılmasını istiyoruz," şeklinde konuştu.

İstanbul'dan Polonya'ya yük taşıyan Emre İnan ise, "Hamzabeyli bizim için daha pratik oluyor, geçişlerimizi daha hızlı yapabiliyoruz. Bulgar tarafında da işlemlerimiz daha kolay ilerliyor," diye ekledi.

Türkiye'nin ihracat hareketliliğini Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sonra Hamzabeyli Sınır Kapısı...

Türkiye'nin ihracat hareketliliğini Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sonra Hamzabeyli Sınır Kapısı sırtlamaya hazırlanıyor. Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın önemli geçiş noktası Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2024'de de tır hareketliliği yaşandı ancak hareketliliğin bir kısmı Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na kaydı. Kapıkule'den 2023'te 1 milyon 46 bin 153 tır giriş çıkış yaparken, 2024'te bu sayı yüzde 3 azalmayla 1 milyon 18 bin 470 oldu. Hamzabeyli'de ise 2023'te 476 bin 886 tır geçişi olurken 2024'te bu sayı yüzde 7 artışla 509 bin 493'e ulaştı.

Türkiye'nin ihracat hareketliliğini Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sonra Hamzabeyli Sınır Kapısı...

Türkiye'nin ihracat hareketliliğini Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sonra Hamzabeyli Sınır Kapısı sırtlamaya hazırlanıyor. Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın önemli geçiş noktası Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2024'de de tır hareketliliği yaşandı ancak hareketliliğin bir kısmı Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na kaydı. Kapıkule'den 2023'te 1 milyon 46 bin 153 tır giriş çıkış yaparken, 2024'te bu sayı yüzde 3 azalmayla 1 milyon 18 bin 470 oldu. Hamzabeyli'de ise 2023'te 476 bin 886 tır geçişi olurken 2024'te bu sayı yüzde 7 artışla 509 bin 493'e ulaştı.

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