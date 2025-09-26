Hatay'da pamuk hasadı başladı: 290 bin dekar, 140 bin ton rekolte bekleniyor

Hatay'da 290 bin dekar alanda başlayan pamuk hasadında Vali Mustafa Masatlı, 140 bin ton civarında rekolte beklendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:14
Hatay'da pamuk hasadı başladı

290 bin dekar ekimde 140 bin ton rekolte hedefi

Vali Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesindeki çiftçi Mehmet Yurdsever'in 190 dekarlık tarlasındaki pamuk hasadına katıldı.

Masatlı, pamuk hasat makinesine de binerek, hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Hatay'ın pamuk üretiminde Türkiye'de 4'üncü sırada olduğunu vurgulayan Masatlı, şu açıklamayı yaptı:

"Tabii asırların felaketinden sonra hayatın her yanı ve yönüyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeniden ihya, inşa, imar ve üretim çalışmalarımız başladı. Bu çerçevede bizler de özellikle tarımın desteklenmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Valiliğimizin yürütümüyle beraber buradaki pamuk üreticilerimizin desteklenmesi noktasında bu yıl 1530 çiftçimize 153 ton pamuk tohumu dağıtmıştık. Şu anda 190 dekarlık bir sahada o dağıtmış olduğumuz tohumların ürün bulmuş halini hep beraber görüyoruz."

Masatlı, pamuğun kendileri için sadece tarladaki ürün değil, aynı zamanda emeğin, birliğin, beraberliğin de simgesi olduğunu kaydetti.

Kent genelinde 290 bin dekar alanda pamuk ekildiğini belirten Masatlı, "İnşallah bu sene 140 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz." dedi.

