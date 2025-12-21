DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Hatay’da Tatlı Patates Hasadı Sona Erdi: Verim Kuraklıkla Yarıya Düştü

Hatay'da tatlı patates hasadı tamamlandı; kuraklık verimi yarı yarıya düşürdü. Tarlada 30-35 TL, manavlarda 50-70 TL arasında alıcı buluyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:35
Hatay’da Tatlı Patates Hasadı Sona Erdi: Verim Kuraklıkla Yarıya Düştü

Hatay’da tatlı patates hasadı sona erdi

Hatay’da ismiyle dikkat çeken şifa deposu tatlı patates hasadında sona gelindi. Yaklaşık 45 gün önce başlayan hasatta, kuraklık nedeniyle verimin yarı yarıya düştüğü bildirildi. Bölgeden Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen ürün, tarlada ve tezgâhlarda yüksek fiyatlarla satılıyor.

Hasat süreci ve fiyatlar

Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu kentte tatlı patates sökümü Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi ve çevresinde yapıldı. Hasat normal seyrinde ilerlerken, kuraklığın etkisiyle üretim ciddi oranda azaldı. Tatlı patatesin tarlada kilogram fiyatı 30 ila 35 TL arasında değişirken, manavlarda 50 ila 70 TL civarında satışa sunuluyor.

Çiftçi Fadıl Çiftçi'nin açıklamaları

Fadıl Çiftçi, kuraklığın verimde düşüşe yol açtığını vurguladı: Tatlı patates üretiyoruz. Hasat normal ama mevsimsel kuraklık nedeniyle verimde düşüşler var. Kuraklık çok etkiledi, verim yarı yarıya düştü. Tatlı patatesi Temmuz ayında ekiyoruz. Ekim ve Kasım aylarında hasat için söküm yapıyoruz. Tatlı patatesin çok çeşidi var. Farklı renklerde olan tatlı patates çeşitleri var. Söküm yapacak işçi bulamadığımız için sökümü iş makinesi yapıyor. Tatlı patates tarladan 30 ila 35 TL arasında iken manavlarda ise 50 ila 70 TL civarında satılıyor. Tatlı patates, tadı ve vitamin bolluğuyla diğer patatesten farklı oluyor. Tatlı patatesi biz kaynatarak, pişirerek veya tatlısını yapıyoruz. Tatlı patates şehir dışlarına gidiyor. Faydası çok kuvvetli ve tam bir şifa deposu bir patatesti

Çiftçiler, kuraklığın etkilerini azaltmak ve üretimi korumak için alternatif yöntemler ararken, tüketiciler de ürünün yüksek fiyatları nedeniyle tercihlerini gözden geçiriyor.

HATAY’DA İSMİYLE DİKKAT ÇEKEN ŞİFA DEPOSU TATLI PATATESİN HASADINDA SONA GELİNDİ. KURAKLIK...

HATAY’DA İSMİYLE DİKKAT ÇEKEN ŞİFA DEPOSU TATLI PATATESİN HASADINDA SONA GELİNDİ. KURAKLIK NEDENİYLE YARI YARIYA DÜŞEN TATLI PATATES, KİLOGRAM FİYATI TARLADAN 30 TL’YE SATILIRKEN MANAVLAR DA İSE 70 TL’DEN ALICI BULUYOR.

HATAY’DA İSMİYLE DİKKAT ÇEKEN ŞİFA DEPOSU TATLI PATATESİN HASADINDA SONA GELİNDİ. KURAKLIK...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Kumcu 'Köyceğiz Portakalı' Hasadına Katıldı
2
Sultanbeyli'de 50 Bin Ton Kapasiteli Asfalt Tesisi Açıldı
3
Türkiye-Azerbaycan KEK 12. Dönem Toplantısı 22-23 Aralık’ta Bakü’de
4
Sarıgöl Barajlarında Kritik Su Düşüşü: Üreticiler Kuraklıktan Endişeli
5
Selendi'de Tütün Hasadı Sona Erdi, Kolileme Mesaisi Başladı
6
Bakan Yumaklı: LEADER Yaklaşımı'nda 156 Yerel Eylem Grubuna yüzde 100 hibe
7
Kırklareli'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli ve Üretim Planlaması Anlatıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025