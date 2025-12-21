Hatay’da Tatlı Patates Hasadı Sona Erdi: Verim Kuraklıkla Yarıya Düştü

Hatay’da tatlı patates hasadı sona erdi

Hatay’da ismiyle dikkat çeken şifa deposu tatlı patates hasadında sona gelindi. Yaklaşık 45 gün önce başlayan hasatta, kuraklık nedeniyle verimin yarı yarıya düştüğü bildirildi. Bölgeden Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen ürün, tarlada ve tezgâhlarda yüksek fiyatlarla satılıyor.

Hasat süreci ve fiyatlar

Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu kentte tatlı patates sökümü Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi ve çevresinde yapıldı. Hasat normal seyrinde ilerlerken, kuraklığın etkisiyle üretim ciddi oranda azaldı. Tatlı patatesin tarlada kilogram fiyatı 30 ila 35 TL arasında değişirken, manavlarda 50 ila 70 TL civarında satışa sunuluyor.

Çiftçi Fadıl Çiftçi'nin açıklamaları

Fadıl Çiftçi, kuraklığın verimde düşüşe yol açtığını vurguladı: Tatlı patates üretiyoruz. Hasat normal ama mevsimsel kuraklık nedeniyle verimde düşüşler var. Kuraklık çok etkiledi, verim yarı yarıya düştü. Tatlı patatesi Temmuz ayında ekiyoruz. Ekim ve Kasım aylarında hasat için söküm yapıyoruz. Tatlı patatesin çok çeşidi var. Farklı renklerde olan tatlı patates çeşitleri var. Söküm yapacak işçi bulamadığımız için sökümü iş makinesi yapıyor. Tatlı patates tarladan 30 ila 35 TL arasında iken manavlarda ise 50 ila 70 TL civarında satılıyor. Tatlı patates, tadı ve vitamin bolluğuyla diğer patatesten farklı oluyor. Tatlı patatesi biz kaynatarak, pişirerek veya tatlısını yapıyoruz. Tatlı patates şehir dışlarına gidiyor. Faydası çok kuvvetli ve tam bir şifa deposu bir patatesti

Çiftçiler, kuraklığın etkilerini azaltmak ve üretimi korumak için alternatif yöntemler ararken, tüketiciler de ürünün yüksek fiyatları nedeniyle tercihlerini gözden geçiriyor.

HATAY’DA İSMİYLE DİKKAT ÇEKEN ŞİFA DEPOSU TATLI PATATESİN HASADINDA SONA GELİNDİ. KURAKLIK NEDENİYLE YARI YARIYA DÜŞEN TATLI PATATES, KİLOGRAM FİYATI TARLADAN 30 TL’YE SATILIRKEN MANAVLAR DA İSE 70 TL’DEN ALICI BULUYOR.