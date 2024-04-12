Havanın güzelliğini fırsat bilen piknikçiler soluğu BİM'de alacak! BİM 14 Nisan 2024 indirimli ürünleri sakın kaçırmayın! Kamp sandalyesi, gölgelikli salıncak...

BİM'de piknik sever herkesi etkileyecek indirim haberleri var. 12 Nisan Cuma, satışa çıkacak bu ürünlerde piknik malzemeleri de yer alacak. 12 Nisan 2024 tarihi itibarıyla BİM'in indirimli ürünler listesine gölgeli salıncaklar ve kamp sandalyeleri de dahil oldu. İşte bu ürünlerin tam listesi:
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