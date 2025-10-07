HAVELSAN: Milli Teknolojiler Sınır Güvenliğinde Gerçek Zamanlı Farkındalık Sağlıyor

HAVELSAN: Milli Teknolojiler Sınır Güvenliğine Katkı Sağlıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, milli teknolojilerin sınır güvenliği ihtiyaçlarını karşılarken kullanıcıya karar ve müdahale üstünlüğü sağladığını vurguladı. Nacar, geliştirdikleri sistemlerin Türkiye'nin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerde de kullanıldığını belirtti.

Zirve ve Katılımcılar

5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, MÜSİAD Ankara Şubesi ev sahipliğinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Etkinlik, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

HAVELSAN'ın Vizyonu ve Teknolojik Yaklaşımı

Nacar, sınır güvenliğinin hem Türkiye hem de dünya için güncel bir konu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bütün bunların yapılmasının temelinde aslında bilgi gücü, istihbarat gücü ve komuta kontrol gücünün yattığını biliyoruz. Bütün bu komuta kontrol ve bilgi gücünün de yapay zekayla analizler yapıldığı, senaryolar geliştirildiği zaman daha farklı mecralara operasyon yapılabildiğini, kapasite geliştirebildiğini görüyoruz. Bizim geliştirdiğimiz teknolojilerde kullanıcı için değer oluşturmak temel prensibimiz. Bu nedenle de özgün ve ihtiyaçlara özel çözümlere odaklanıyoruz."

Nacar, HAVELSAN'ın sınır, petrol ve doğal gaz boru hatları ile kritik tesis güvenliği konularındaki tecrübeleriyle farklı coğrafyalardaki projeleri şekillendirip yönettiğini ifade etti. Ayrıca şirketin otonom sistemler ve sınır güvenliği yazılım çözümleri geliştirdiğini, en yetkin alanlarından birinin ise komuta kontrol sistemleri olduğunu belirtti.

Harbiye Müşterek Komuta Kontrol Sistemi

Nacar, gözetlenen sınırdan gelen verilerin analiz edilip anlamlı hale getirilmesinin önemine işaret ederek, anormal durumları tespit edip anında aksiyon alabilmek için Harbiye Müşterek Komuta Kontrol Sistemi'ni geliştirdiklerini söyledi. Harbiye sisteminin devriye ve hudut alanlarında uygulandığını belirten Nacar, şu değerlendirmeyi yaptı: "Sınır güvenliğinde gerçek zamana yakın durumsal farkındalık oluşturmak, kullanıcıya karar ve müdahale üstünlüğü sağlamayı amaçlıyor. İhlali ne kadar erken tespit ederseniz, ne kadar erken tehlikenin yaklaştığını tespit ederseniz o kadar çabuk müdahale için zamanınız olur ve bu müdahaleyi zamanında gerçekleştirecek planlama şansınız olur. Alternatif planları devreye alma şansınız olur. Sadece burada komuta kontrol sisteminin güçlü olması değil, aynı zamanda bu komuta kontrol sisteminin gömülü eğitim sağlıyor olabilmesi de önemli bir kritik bileşen."

Saha Geri Bildirimi ve İş Birliği

Nacar, güvenlik güçlerinin sahadaki deneyimlerinin teknolojik gelişime katkı sağladığını vurgulayarak, "Zor bir coğrafyada olmamız bir dezavantaj gibi görünse de bu bizi aynı zamanda diri tutmaya da yarıyor. Güvenlik güçlerimiz sahada fedakarca çalışıyor. Bu kadar yoğun işler arasında bizim ürünleri sahada bire bir kullanıcı olarak da test edip bize geri dönüşler yapıyorlar. Bu çok kıymetli bir şey, daha ileri teknolojileri geliştirmek, doğru ürünleri geliştirmek, yanlışlıkları düzeltmek, hataları elimine etmek için bizlere her zaman ilham kaynağı oluyorlar." dedi.

HAVELSAN'ın geliştirdiği çözümler, sınır güvenliğinde gerçek zamana yakın durum farkındalığı ve müdahale kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

