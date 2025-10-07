HAVELSAN: Milli Teknolojiler Sınır Güvenliğinde Gerçek Zamanlı Farkındalık Sağlıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, milli teknolojilerin sınır güvenliğinde gerçek zamana yakın durumsal farkındalık sağlayarak karar ve müdahaleye katkı sunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:56
HAVELSAN: Milli Teknolojiler Sınır Güvenliğinde Gerçek Zamanlı Farkındalık Sağlıyor

HAVELSAN: Milli Teknolojiler Sınır Güvenliğine Katkı Sağlıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, milli teknolojilerin sınır güvenliği ihtiyaçlarını karşılarken kullanıcıya karar ve müdahale üstünlüğü sağladığını vurguladı. Nacar, geliştirdikleri sistemlerin Türkiye'nin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerde de kullanıldığını belirtti.

Zirve ve Katılımcılar

5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, MÜSİAD Ankara Şubesi ev sahipliğinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Etkinlik, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

HAVELSAN'ın Vizyonu ve Teknolojik Yaklaşımı

Nacar, sınır güvenliğinin hem Türkiye hem de dünya için güncel bir konu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bütün bunların yapılmasının temelinde aslında bilgi gücü, istihbarat gücü ve komuta kontrol gücünün yattığını biliyoruz. Bütün bu komuta kontrol ve bilgi gücünün de yapay zekayla analizler yapıldığı, senaryolar geliştirildiği zaman daha farklı mecralara operasyon yapılabildiğini, kapasite geliştirebildiğini görüyoruz. Bizim geliştirdiğimiz teknolojilerde kullanıcı için değer oluşturmak temel prensibimiz. Bu nedenle de özgün ve ihtiyaçlara özel çözümlere odaklanıyoruz."

Nacar, HAVELSAN'ın sınır, petrol ve doğal gaz boru hatları ile kritik tesis güvenliği konularındaki tecrübeleriyle farklı coğrafyalardaki projeleri şekillendirip yönettiğini ifade etti. Ayrıca şirketin otonom sistemler ve sınır güvenliği yazılım çözümleri geliştirdiğini, en yetkin alanlarından birinin ise komuta kontrol sistemleri olduğunu belirtti.

Harbiye Müşterek Komuta Kontrol Sistemi

Nacar, gözetlenen sınırdan gelen verilerin analiz edilip anlamlı hale getirilmesinin önemine işaret ederek, anormal durumları tespit edip anında aksiyon alabilmek için Harbiye Müşterek Komuta Kontrol Sistemi'ni geliştirdiklerini söyledi. Harbiye sisteminin devriye ve hudut alanlarında uygulandığını belirten Nacar, şu değerlendirmeyi yaptı: "Sınır güvenliğinde gerçek zamana yakın durumsal farkındalık oluşturmak, kullanıcıya karar ve müdahale üstünlüğü sağlamayı amaçlıyor. İhlali ne kadar erken tespit ederseniz, ne kadar erken tehlikenin yaklaştığını tespit ederseniz o kadar çabuk müdahale için zamanınız olur ve bu müdahaleyi zamanında gerçekleştirecek planlama şansınız olur. Alternatif planları devreye alma şansınız olur. Sadece burada komuta kontrol sisteminin güçlü olması değil, aynı zamanda bu komuta kontrol sisteminin gömülü eğitim sağlıyor olabilmesi de önemli bir kritik bileşen."

Saha Geri Bildirimi ve İş Birliği

Nacar, güvenlik güçlerinin sahadaki deneyimlerinin teknolojik gelişime katkı sağladığını vurgulayarak, "Zor bir coğrafyada olmamız bir dezavantaj gibi görünse de bu bizi aynı zamanda diri tutmaya da yarıyor. Güvenlik güçlerimiz sahada fedakarca çalışıyor. Bu kadar yoğun işler arasında bizim ürünleri sahada bire bir kullanıcı olarak da test edip bize geri dönüşler yapıyorlar. Bu çok kıymetli bir şey, daha ileri teknolojileri geliştirmek, doğru ürünleri geliştirmek, yanlışlıkları düzeltmek, hataları elimine etmek için bizlere her zaman ilham kaynağı oluyorlar." dedi.

HAVELSAN'ın geliştirdiği çözümler, sınır güvenliğinde gerçek zamana yakın durum farkındalığı ve müdahale kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

MÜSİAD Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi...

MÜSİAD Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle gerçekleştiriliyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, etkinliğin "Vizyon Konuşması" başlıklı bölümünde konuşma yaptı.

MÜSİAD Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi...

İLGİLİ HABERLER

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 4. Toplantısı İstanbul'da
2
New York Borsası Düşüşle Kapandı: Dow, S&P ve Nasdaq Geriledi
3
ABD'de Tüketici Kredileri Ağustos'ta Beklentilerin Altında: Artış 400 Milyon Dolar
4
DASK Tırı Türkiye Turu: 5. Etap Eskişehir'de Başladı
5
TCMB’den Döviz Dönüşüm Desteği İçin Uzatma Değerlendirmesi
6
HAVELSAN: Milli Teknolojiler Sınır Güvenliğinde Gerçek Zamanlı Farkındalık Sağlıyor
7
TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı