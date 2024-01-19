Havlu kağıt 119 TL’ye, tuvalet kağıdı 169 TL’ye düşüyor! Ortalık bu indirimle fena karışacak

Uygun fiyatlarla temel gıda ürünleri satın almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Furpa marketlerden geldi. Bu sefer vatandaşlar; A101, Şok, Bim yerine vatandaşlar Furpa marketlere koşacak! Çay, salça, pirinç, makarna, su, soda, şampuan, yumuşatıcı, pazar meyve - sebze ürünleri, et ürünleri Forpa marketlerde oldukça uygun fiyatlarda sizleri bekliyor!

HAVLU KAĞIT VE TUVALET KAĞIDI DİP FİYATA DÜŞÜYOR

Furpa marketlerin paylaşmış olduğu 19 21 Ocak aktüel ürünler katalogu sayesinde Solo tuvalet kağıdı 40'lı bambu 169,90 TL’ye düşüyor. Diğer bir taraftan ise Solu havlu kağıt 16'lı bambu 119,90 TL’ye satılacak. Sleepy yüzey temizleme 100'lü çeşitleri özellikle son günlerde en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlerde Furpa marketlerde 21 Ocak’a kadar 24,90 TL’den satışta olacak. Şampuanım bitti ne yapacağım diyenler de Furpa marketlere koşarak Blendax dört farklı çeşidinden istediğini 59,90 TL’ye alabilecek.

ET TAVUK ÜRÜNLERİNDE GÖRÜLMEMİŞ FİYAT

Furpa marketlerde en çok dikkat çeken diğer indirim ürünleri ise et ve tavuk ürünlerinde sunulan indirimler oldu. Kalçalı but kilogram 59,90 TL, piliç kelebek kilogram 79,90 TL, piliç incik kilogram 79,90 TL, dana kuşbaşı kilogram 369,90 TL, kasap köfte kilogram 349,90 TL ve son olarak sen piliç Doyfarm salam 750 gr 39,95 TL TL’ye satışta olacak.























