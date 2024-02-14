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Havlu kağıt 129 TL’ye kadar düşüyor! Yüzde 13 indirime girdi

Havlu kağıda ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haber Şok marketlerden verildi. 3 katlı dev havlu kağıt 129 TL’ye kadar düşüyor. Yüzde 13 indirimle satışa çıkartılan havlu kağıt, kapış kapış gidecek. İşte Şok 14 20 Şubat arasında geçerli olacak havlu kâğıtta indiriminin detayları…

Yayın Tarihi: 14.02.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 14:14
Havlu kağıt 129 TL’ye kadar düşüyor! Yüzde 13 indirime girdi

Kağıt ürünlerinde en fazla tercih edilen kağıt havlular, son zamanlarda peş peşe zamlarla tabi tutuldu. Bu noktada vatandaşlar uygun fiyatlarla havlu kağıt almanın yollarını ararken, Şok marketler harika bir haber duyurdu. Başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda 3 katlı havlu kağıdı 129 TL’ye düşürdüğünü paylaştı. 20 Şubat tarihine kadar geçerli olacak kampanya doğrultusunda, vatandaşlar büyük boy dev nitelikteki havlu kağıdı %13 indirimli satın alabilecek.

Havlu kağıt 129 TL’ye kadar düşüyor! Yüzde 13 indirime girdi

3 KATLI HAVLU KAĞIT 129 TL’DEN KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Şok maketler zaman zaman vatandaşların en fazla ihtiyacı olduğu temel gıda ve hijyen ürünlerindeki birçok ürünü indirimli şekilde satışa çıkartıyor. Bu sefer paylaşmış olduğu 14 20 Şubat aktüel ürünler kataloğunda 16’lı havlu kağıdı indirimli şekilde satışa çıkarttı. Normalde 149,90 TL’den satışta olan Familia natural kağıt havlu 16’lı 20 Şubat 2024 tarihine kadar %13 indirimli şekilde raflarda satışta olacak. İndirimli fiyatıyla vatandaşlar dilerlerse kendilerine en yakın Şok market şubelerinden dilerlerse de Cepte Şok uygulaması üzerinden 129 TL’ye satın alabilecek. 3 katlı, kaliteli 16’lı kağıt havluyu uygun fiyatlarla satın almak istiyorsanız, muhakkak 14 20 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel kataloğunu kaçırmayın!

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