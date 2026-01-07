Haydarpaşa Limanı'nda İthal Sıfır Otomobil Yoğunluğu

Haydarpaşa Limanı'nda İthal Sıfır Otomobiller Liman Sahasını Kapladı

İstanbul’un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı, üretildikleri ülkelerden gemilerle Türkiye’ye getirilen binlerce ithal sıfır otomobil ile doldu. Liman sahasında araçlar marka ve model bazında düzenli şekilde sıralandı.

Havadan Görüntüler Yoğunluğu Gösteriyor

Havadan çekilen görüntülerde, limanın geniş bir bölümünü kaplayan araç yoğunluğu dikkat çekti. Yan yana dizilen yüzlerce otomobil, limanda adeta görsel bir tablo oluşturdu ve otomobil ithalatının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Gümrük İşlemleri ve Sevkiyat

Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, süreçlerin ardından Türkiye genelindeki bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı bildirildi.

Piyasaya Etkisi

Uzun süredir yüksek seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren ithal sıfır araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği ifade ediliyor. Limandaki yoğunluk ise günlerdir devam ediyor.

