HAYTEKFEST 2025 Burdur'da Başladı: 42 Projeyle Tarım ve Hayvancılıkta İnovasyon

HAYTEKFEST 2025, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde Burdur'da başladı; festivalde 42 proje sergilenecek, etkinlik 18 Ekim'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:53
HAYTEKFEST 2025 Burdur'da Başladı: 42 Projeyle Tarım ve Hayvancılıkta İnovasyon

HAYTEKFEST 2025 Burdur'da başladı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde sektör buluşması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST 2025), Burdur'da sektör paydaşlarının katılımıyla açıldı. Festivalin açılışı MAKÜ Yerleşkesi'ndeki Lavanta Tepesi Oteli'nde gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, açılış konuşmasında festivalin "Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri" temasıyla sektöre önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Vali Bilgihan, ilin hayvancılıktaki kapasitesine dikkat çekerek, 215 bin küçükbaş ve 450 bini aşkın büyükbaş hayvan kapasitesiyle Burdur'un hayvancılık için iddialı bir şehir olduğunu belirtti. Bilgihan, çiğ süt üretimindeki güçlü konumun süt endüstrisi ve türevleri alanında da çalışmalar gerektirdiğini ifade etti ve 1980'li yıllarda Türkiye'nin ilk traktör fabrikasının Burdur'da yer aldığını anımsattı.

Projeler, değerlendirme süreci ve hedefler

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise tarım ve hayvancılıkta teknolojinin ve AR-GE çalışmalarının önemine dikkat çekti. Dalgar, bölgenin tarım ve hayvancılıkta ciddi potansiyele sahip olduğunu, üniversite olarak üreticilere destek verdiklerini söyledi.

Festival kapsamında 42 proje sergilenecek. Dalgar, festival için toplam 92 proje başvurusu geldiğini, bunların yaklaşık 20'sinin kurumsal, büyük bölümünün bireysel olduğunu belirtti. Çoklu hakem sistemiyle yapılan değerlendirme sonucunda 47 proje finale kaldı ve bunlardan 42'si festivalde sergileniyor. Üniversite tarafından daha önce düzenlenen etkinliklerde finale kalan projelerden bazılarının sektördeki firmalardan teklif aldığına da dikkat çekildi.

Festivalin amaçları arasında AR-GE ve inovasyon yoluyla tarım ve hayvancılıkta üretkenliği artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri koruyan çözümler geliştirmek, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve çiftçilerin üretim süreçlerine katkı sağlamak yer alıyor.

Program ve sürece ilişkin bilgiler

HAYTEKFEST 2025, sektöre ilişkin paneller ve etkinliklerle 18 Ekim'e kadar devam edecek. Festival, üreticiler, üniversite ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirerek geliştirilen projelerin sektör tarafından değerlendirilmesini hedefliyor.

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve...

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST 2025), sektör paydaşlarının katılımıyla başladı.

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve...

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekmek ve Pastacılık Fuarı Ankara'da Başladı — 25 Bini Aşkın Ziyaretçi Bekleniyor
2
Hisarcıklıoğlu'ndan Çağrı: Türkiye-Almanya Savunma Sanayisinde İşbirliği
3
TABEF Ortak Bildirisi Açıklandı: Ömer Bolat'tan 'Kardeşlik ve Kazan-Kazan' Mesajı
4
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Başladı: Afrika Yatırım Çekiciliği Öne Çıkıyor
5
HAYTEKFEST 2025 Burdur'da Başladı: 42 Projeyle Tarım ve Hayvancılıkta İnovasyon
6
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na 50 Afrika Ülkesinden Katılım
7
Bolat: Türkiye-Afrika Ticaret Hacmi 37 Milyarı Aştı, Hedef 40 Milyar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?