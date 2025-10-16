HAYTEKFEST 2025 Burdur'da Başladı: 42 Projeyle Tarım ve Hayvancılıkta İnovasyon

HAYTEKFEST 2025 Burdur'da başladı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde sektör buluşması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST 2025), Burdur'da sektör paydaşlarının katılımıyla açıldı. Festivalin açılışı MAKÜ Yerleşkesi'ndeki Lavanta Tepesi Oteli'nde gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, açılış konuşmasında festivalin "Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri" temasıyla sektöre önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Vali Bilgihan, ilin hayvancılıktaki kapasitesine dikkat çekerek, 215 bin küçükbaş ve 450 bini aşkın büyükbaş hayvan kapasitesiyle Burdur'un hayvancılık için iddialı bir şehir olduğunu belirtti. Bilgihan, çiğ süt üretimindeki güçlü konumun süt endüstrisi ve türevleri alanında da çalışmalar gerektirdiğini ifade etti ve 1980'li yıllarda Türkiye'nin ilk traktör fabrikasının Burdur'da yer aldığını anımsattı.

Projeler, değerlendirme süreci ve hedefler

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise tarım ve hayvancılıkta teknolojinin ve AR-GE çalışmalarının önemine dikkat çekti. Dalgar, bölgenin tarım ve hayvancılıkta ciddi potansiyele sahip olduğunu, üniversite olarak üreticilere destek verdiklerini söyledi.

Festival kapsamında 42 proje sergilenecek. Dalgar, festival için toplam 92 proje başvurusu geldiğini, bunların yaklaşık 20'sinin kurumsal, büyük bölümünün bireysel olduğunu belirtti. Çoklu hakem sistemiyle yapılan değerlendirme sonucunda 47 proje finale kaldı ve bunlardan 42'si festivalde sergileniyor. Üniversite tarafından daha önce düzenlenen etkinliklerde finale kalan projelerden bazılarının sektördeki firmalardan teklif aldığına da dikkat çekildi.

Festivalin amaçları arasında AR-GE ve inovasyon yoluyla tarım ve hayvancılıkta üretkenliği artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri koruyan çözümler geliştirmek, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve çiftçilerin üretim süreçlerine katkı sağlamak yer alıyor.

Program ve sürece ilişkin bilgiler

HAYTEKFEST 2025, sektöre ilişkin paneller ve etkinliklerle 18 Ekim'e kadar devam edecek. Festival, üreticiler, üniversite ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirerek geliştirilen projelerin sektör tarafından değerlendirilmesini hedefliyor.

