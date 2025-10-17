HAYTEKFEST 2025: MAKÜ'de 42 Projeyle Tarım ve Hayvancılıkta İnovasyon

MAKÜ ev sahipliğindeki HAYTEKFEST 2025, 42 proje ve sektör paydaşlarıyla tarım, hayvancılık ve gıda teknolojilerinde genç fikirleri öne çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 11:11
HAYTEKFEST 2025 MAKÜ'de: Tarım ve Hayvancılıkta İnovasyon

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen HAYTEKFEST 2025, gençlerin projelerini sektör paydaşlarının beğenisine sunuyor. Festival, "Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri" temasıyla MAKÜ Yerleşkesi'ndeki Lavanta Tepesi Oteli'nde T3 Vakfı ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Platformu katkılarıyla düzenleniyor.

Festivalde 42 proje finale kalarak yarışıyor; sektör uzmanlarının katıldığı paneller ve networking imkânlarıyla katılımcılar yatırımcılarla bir araya geliyor.

Vali Tülay Baydar Bilgihan: Festival şehir ve ülke için kazanç

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada organizasyonun hem Burdur'un hem de ülkenin tarım ve hayvancılık alanındaki gücünü öne çıkardığını söyledi. Bilgihan, tarımın önemine vurgu yaparak, "Pek çok girişimcimize ön ayak olan bu festival, güzel çalışmaların da başlangıcı olacak. Yıllar boyu devam ettiği müddetçe hem tarım, hayvancılığın geliştirilmesinde hem de geliştirilen teknolojinin yansımasında şehrimiz çok güzel bir ev sahibi olacak." dedi.

Vali Bilgihan, festivalin her bölgenin güçlü yanlarını görünür kılacağını ve böylece ülkenin potansiyelinin daha da zenginleşeceğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar: Teknoloji gençleri tarıma çekecek

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, festivale ülke genelinden yoğun katılım olduğunu ve üniversitenin tarım ile hayvancılık alanında ihtisaslaştığını söyledi. Dalgar, tarım teknolojilerinin üniversitenin en önemli projelerinden biri olduğunu vurguladı.

Dalgar, teknoloji ve robotik sistemlerin devreye girmesiyle gençlerin tarım ve hayvancılığa ilgisinin arttığını ifade ederek şunları kaydetti: "İşin içine teknoloji, robotik sistemler girdiği zaman gençlerin de tarım ve hayvancılığa ilgisinin olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu alanla ilgili gençleri sadece ziraat ya da veterinerlik olarak düşünmemek lazım. Özellikle mühendislik, elektronik yazılım, robotik tarafında çok ciddi çalışmalar var. Bunların hepsini burada yarışma unsuru ile bir araya getirme fırsatı buluyoruz. Tanışma, bir networking imkanı buluyorlar. Bu organizasyonun en kıymetli tarafı, sektörden firmaların burada olmasıdır. Firmalar, buradaki projeleri dinliyor, bunların içinde yatırım potansiyeli yüksek olanları da değerlendiriyor. Bu ortamı da sunmuş oluyoruz. İnşallah gelişerek devam edecek."

Rektör Dalgar, yerli çözümler üretmenin ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çekerek, toprağın yeni jenerasyonun teknoloji bilgisiyle verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Festival, dereceye giren projelerin açıklanacağı ödül töreniyle yarın sona erecek.

