Hazine 8 Eylül'de 9 Aylık Bono İhalesi ve 2 Yıllık Kira Sertifikası Satışı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Eylül'de 9 ay vadeli hazine bonosunu yeniden ihraç edecek ve 2 yıl vadeli TLREFK endeksli kira sertifikasını doğrudan satacak.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:36
Hazine 8 Eylül'de 9 Aylık Bono İhalesi ve 2 Yıllık Kira Sertifikası Satışı Yapacak

Hazine 8 Eylül'de ihale ve doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosu ihalesi düzenleyecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

İhale ve satış takvimi

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, altı ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

