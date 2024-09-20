Hazine Alacakları 30,2 Milyar Lira Seviyesine Ulaştı

Hazine Alacakları Ağustos Ayında 30,2 Milyar Lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına dair güncel verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 30,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Mahalli İdareler En Büyük Pay Sahibi

Hazine alacakları içindeki en büyük payı, 10,8 milyar lira ile mahalli idareler oluşturdu. Bu durum, yerel yönetimlerin Hazine ile olan mali ilişkilerini ortaya koyuyor.

Tahsilat Durumu

31 Ağustos’a kadar, Hazine alacaklarından toplam 3,2 milyar lira tahsilat yapıldığı belirtildi. Bu rakam, Hazine’nin alacak yönetimi açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.