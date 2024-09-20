DOLAR
34,11 -0,3%
EURO
38,04 0,03%
ALTIN
2.869,16 -1,5%
BITCOIN
2.143.000,8 0,4%

Hazine Alacakları 30,2 Milyar Lira Seviyesine Ulaştı

Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 30,2 milyar lira olarak kaydedildi. Mahalli idareler önemli bir paya sahip.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:06
Hazine Alacakları 30,2 Milyar Lira Seviyesine Ulaştı

Hazine Alacakları Ağustos Ayında 30,2 Milyar Lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına dair güncel verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 30,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Mahalli İdareler En Büyük Pay Sahibi

Hazine alacakları içindeki en büyük payı, 10,8 milyar lira ile mahalli idareler oluşturdu. Bu durum, yerel yönetimlerin Hazine ile olan mali ilişkilerini ortaya koyuyor.

Tahsilat Durumu

31 Ağustos’a kadar, Hazine alacaklarından toplam 3,2 milyar lira tahsilat yapıldığı belirtildi. Bu rakam, Hazine’nin alacak yönetimi açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hazine Alacakları 30,2 Milyar Lira Seviyesine Ulaştı
2
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 8 Trilyon 338,8 Milyar Lira Olarak Belirlendi
3
Hükümetten emekli maaşlarına son dokunuş! Gece yarısı müjde geldi!
4
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine özel 14.500 TL ödeme çıktı! Tek bir başvuru yetiyor
5
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
6
Dolarda fırtınalar koparacak tahmin geldi! Selçuk Geçer 32 TL birden artacak diyerek tarih verdi!
7
Güncel Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi