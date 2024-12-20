Hazine Alacakları Kasım Sonu İtibarıyla 27,6 Milyar Lira Oldu

Hazine Alacakları 27,6 Milyar Lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin önemli verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacaklarının toplam tutarı 27,6 milyar lira olarak belirlendi.

Mahalli İdareler Ön Planda

Alacak stokunun en büyük bölümünü oluşturan mahalli idareler, 10,4 milyar liralık paylarıyla dikkat çekiyor. Bu durum, yerel yönetimlerin Hazine alacakları içindeki hakimiyetini ortaya koymakta.

Tahsilat Rakamları

Kazancın artırılması açısından öneme sahip olan Hazine alacakları içinden, bu tarihe kadar toplamda 4,6 milyar lira tahsilat yapılmıştır.