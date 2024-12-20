DOLAR
35,19 -0,28%
EURO
36,65 -0,54%
ALTIN
2.960,54 -0,93%
BITCOIN
3.380.030,09 0,7%

Hazine Alacakları Kasım Sonu İtibarıyla 27,6 Milyar Lira Oldu

Kasım sonu itibarıyla Hazine alacakları 27,6 milyar liraya ulaştı. Mahalli idareler en yüksek paya sahip.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:59
Hazine Alacakları Kasım Sonu İtibarıyla 27,6 Milyar Lira Oldu

Hazine Alacakları 27,6 Milyar Lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin önemli verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacaklarının toplam tutarı 27,6 milyar lira olarak belirlendi.

Mahalli İdareler Ön Planda

Alacak stokunun en büyük bölümünü oluşturan mahalli idareler, 10,4 milyar liralık paylarıyla dikkat çekiyor. Bu durum, yerel yönetimlerin Hazine alacakları içindeki hakimiyetini ortaya koymakta.

Tahsilat Rakamları

Kazancın artırılması açısından öneme sahip olan Hazine alacakları içinden, bu tarihe kadar toplamda 4,6 milyar lira tahsilat yapılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 9 Trilyon 4,6 Milyar Lira Olarak Belirlendi
2
New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı: Dow Jones ve S&P 500'de Kayıplar
3
Hazine Alacakları Kasım Sonu İtibarıyla 27,6 Milyar Lira Oldu
4
Yenidoğan Çetesi'ne Yönelik Açıklama: TMSF Kayyım Atadı
5
AB ve İsviçre İlişkileri Yenilenen Anlaşmalarla Güçleniyor
6
ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Kasım'da Beklentilerin Altında Kaldı
7
Ticaret Bakanı Bolat: "Türkiye ve Suriye İlişkileri Yeni Bir Döneme Giriyor"

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor