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Hazine, Altın Tahvili ve Kira Sertifikası Satışına Çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve kira sertifikası satışını yarın gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:54
Hazine, Altın Tahvili ve Kira Sertifikası Satışına Çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası satışına başlayacak. Bakanlık tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, bu doğrudan satış işlemi iki aşamada gerçekleştirilecektir.

İlk İhalede Altın Tahvili

İlk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili satışa sunulacak. Yatırımcılar, bu fırsatı değerlendirerek altın tahvili alabilecekler.

İkincil İhalede Kira Sertifikası

İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak. Bu sertifika, güvenli bir yatırım arayanlar için cazip bir seçenek oluşturmakta.

Yatırımcılar için önemli bir fırsat olan bu doğrudan satış, birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda.

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