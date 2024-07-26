Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları Toplantısında Önemli Açıklamalar Yaptı

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Zirvesinde Önemli Mesajlar Verdi

Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı sona erdi. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomi, vergi politikaları ve İstikrar ile Reform Programı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Şimşek, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, toplantıda artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azaltma, mali disiplini güçlendirme ve vergi adaletini sağlama konularında fikir birliğine varıldığını ifade etti. Ayrıca, G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirgenin yayınlandığını vurguladı.

Toplantının küresel ekonomik zorlukların sürdüğü bir dönemde yapıldığını hatırlatan Şimşek, düşük verimliliğin dünya genelinde büyüme üzerinde kısıtlayıcı etkiler yarattığını belirtti. Ayrıca, yapay zeka ve benzeri teknolojilere yönelik hazırlıkların büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bakan, programları ile makroekonomik istikrarı güçlendirirken, yapısal reformlar ile elde ettikleri kazanımları kalıcı hale getireceklerini ve böylece büyüme potansiyellerini artıracaklarını açıkladı.