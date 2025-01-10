Hazine Haftaya Üç Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta üç devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:02
Hazine Haftaya Üç Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek

Hazine Haftaya Üç Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği üç devlet tahvili ihalesini duyurdu. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihale 13 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek.

İhaleler Detayları

13 Ocak'ta yapılacak ihale kapsamında, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Bu ihale, yatırımcıların kısa vadeli borçlanma araçlarına yönelmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Ardından, 14 Ocak Salı günü, iki ayrı ihale daha gerçekleştirilecek. İlk olarak, 4 yıl (1421 gün) vadeli, 3 ayda bir TLREF’e endeksli kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Yine aynı gün, 5 yıl (1701 gün) vadeli ve 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin de yeniden ihracı planlanıyor. Bu ihaleler, kamu borçlanma standartlarını belirlemeye ve piyasalardaki likidite durumunu etkilemeye önemli katkılar sunacak.

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