Hazine İhaleleriyle 43,7 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, İki İhalede Büyük Borçlanma Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesiyle toplamda 43 milyar 727,6 milyon lira borçlanma yoluna gitti.

İlk İhale: 2 Yıl Vadeli Tahvil

İlk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, her 6 ayda bir %18,5 oranında kupon ödemesi yapan sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, basit faiz oranı %38,54, bileşik faiz oranı ise %42,25 olarak belirlendi.

Bu ihaleye nominal olarak 23 milyar 987,1 milyon lira değerinde teklif geldi. Nominal satış ise 14 milyar 318,1 milyon lira, net satış ise 16 milyar 284,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

İkinci İhale: 5 Yıl Vadeli TÜFE İle Endeksli Tahvil

İkinci ihale kapsamında, 5 yıl (1743 gün) vadeli, her 6 ayda bir %1,24 reel kupon ödemesi yapan TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Burada reel basit faiz oranı %3,85, reel bileşik faiz ise %3,88 düzeyinde oluştu.

Bu ihalede nominal teklif 11 milyar 568,1 milyon lira olarak belirlendi. Nominal satış 4 milyar 580 milyon lira, net satış ise 4 milyar 693,2 milyon lira oldu.

Toplam Borçlanma Miktarı

Kamu kurumlarından 1 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından gelen 8 milyar 928,9 milyon lira değerindeki teklifin 5 milyar liralık kısmı karşılandı. Böylece Hazine, toplamda 43 milyar 727,6 milyon lira borçlandı.