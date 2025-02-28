Hazine'nin İç Borçlanma Stratejisi: Mart, Nisan ve Mayıs Planları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 Mart, Nisan ve Mayıs ayları için iç borçlanma planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:50
Hazine'nin İç Borçlanma Stratejisi: Mart, Nisan ve Mayıs Planları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 İç Borçlanma Planı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının ilkbahar dönemine yönelik iç borçlanma stratejisini duyurdu. Bakanlık, mart ayında 201,2 milyar lira, nisanda 337,8 milyar lira ve mayısta 174,9 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Mart, Nisan ve Mayıs İçin Borç Servisi Planları

Bakanlığın belirlediği üç aylık süre zarfında, mart ayında 124,7 milyar lira iç borç servisine karşılık 201,2 milyar lira, nisanda 293,7 milyar lira iç borç servisine karşılık 337,8 milyar lira ve mayısta 148,2 milyar lira iç borç servisine karşılık 174,9 milyar lira iç borçlanma yapılacağı öngörülmektedir.

Piyasa ve Kamu Satışları Detayları

Mart ayında gerçekleşecek iç borçlanmanın 183,2 milyar lirasının piyasadan, 18 milyar lirasının kamuya satışlardan olması beklenirken; nisanda 271,7 milyar lirayla piyasa kaynaklı ve 9,3 milyar lira doğrudan satış ve 56,8 milyar lira kamuya satışlardan oluşması öngörülüyor. Mayıs ayında ise iç borçlanmanın 170,2 milyar lirasının piyasadan, 4,7 milyar lirasının da kamuya satışlardan sağlanması planlanmaktadır.

Tahvil İhaleleri ve Diğer İhtiyaçlar

Bu dönemde toplam 14 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikası doğrudan satışı ile 1 hazine bonosu ihraç edilecek.

Ödeme Planı

Ödemeler kapsamında mart ayında 274 milyar lira, nisanda 318 milyar lira ve mayısta 177,5 milyar lira ödeme yapılacağı açıklanmıştır. Bu ödemelerin 202,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacaktır.

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