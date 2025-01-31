Hazine'nin İç Borçlanma Stratejisi: Şubat, Mart ve Nisan Dönemi

İç Borçlanma Büyüklüğü ve Planlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı itibarıyla iç borçlanma stratejisini netleştirdi. Şubat ayında 180,1 milyar lira, Mart ayında 179,5 milyar lira ve Nisan ayında 361 milyar lira iç borçlanma öngörülüyor.

Ödeme Planları ve İç Borç Servisi

Bakanlığın önümüzdeki üç aylık dönem için açıkladığı iç borçlanma stratejisi çerçevesinde, Şubat ayında 117,8 milyar lira iç borç servisine karşılık 180,1 milyar lira, Mart ayında 111,3 milyar lira iç borç servisine karşılık 179,5 milyar lira, Nisan ayında ise 293 milyar lira iç borç servisine karşılık 361 milyar lira borçlanma yapılması planlanmaktadır.

Pazardaki Paylar

Şubat ayında iç borçlanmanın 155,9 milyar lirası piyasa aracılığıyla, 4,2 milyar lirası doğrudan satışlardan ve 20 milyar lirası kamuya satışlardan oluşacak. Mart ayında ise 166,7 milyar lirası piyasa, 12,8 milyar lirası kamuya satışlar, Nisan ayında da 295,1 milyar lirası piyasa, 9 milyar lirası doğrudan ve 56,8 milyar lirası kamuya satışlardan karşılanacak.

İhale ve İhracat Süreçleri

Bu süreçte toplam 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikası doğrudan satılacak ve 2 hazine bonosu ihraç edilecektir.

Ödeme Takvimi

Şubat ayında 248,1 milyar lira, Mart ayında 260,5 milyar lira ve Nisan ayında 317,3 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 304 milyar lirası dış borç servisinden oluşmaktadır.