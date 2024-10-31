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Hazine'nin Üçüncü Çeyrek Vergi Dışı Gelirleri Açıklandı

Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 8,2 milyar lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 20:33
Hazine'nin Üçüncü Çeyrek Vergi Dışı Gelirleri Açıklandı

Hazine'nin Üçüncü Çeyrek Gelir Raporu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait vergi dışı normal gelirlerini açıkladı. Bu dönemde gelir, 8 milyar 216 milyon 461 bin lira olarak kaydedildi.

Gelir Kaynakları

Bakanlık verilerine göre, dönem içerisinde çeşitli kuruluşlardan sağlanan temettü gelirleri ise 6 milyar 562 milyon 648 bin lira olarak gerçekleşti. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler), Türk Telekom, MKE AŞ ve PTT gibi kuruluşlar bu gelirlerin başını çekti.

Ayrıca, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 1 milyar 652 milyon 926 bin lira, diğer Hazine alacaklarına dönüşen kalemlerden yapılan tahsilatlar ise 1 milyon 57 bin 804 lira olarak belirlendi.

Yıllık Genel Görünüm

Böylelikle, Hazinenin vergi dışı gelirleri, yılın ilk çeyreği itibarıyla 8 milyar 216 milyon 461 bin lira seviyesine ulaşmış oldu.

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