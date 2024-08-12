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Hazine Tahvil İhalesiyle 32 Milyar Lira Yeniden Borçlandı

Bugün yapılan ihale ile Hazine, toplamda 31,9 milyar lira borçlandı. İhalede dikkat çeken detaylar.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:46
Hazine Tahvil İhalesiyle 32 Milyar Lira Yeniden Borçlandı

Hazine Tahvil İhalesi Gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesi ile toplamda 31 milyar 932,9 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi. İhalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir %18 kupon ödemeli ve sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

İhaledeki Faiz Oranları

İhalede, basit faiz oranı %37,69, bileşik faiz oranı ise %41,24 olarak belirlendi. Nominal teklifin 53 milyar 978 milyon lira olarak kaydedildiği ihalede, nominal satış 13 milyar 710 milyon lira, net satış ise 13 milyar 402,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan Gelen Teklifler

Kamudan gelen toplam 3 milyar 530 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 26 milyar 41 milyon liralık teklif alındı. Bu kesime ise 15 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

Sonuç

Böylece Hazine, toplamda 31 milyar 932,9 milyon lira borçlanmış oldu.

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