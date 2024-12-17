Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 'Enflasyonda Hissedilir Yavaşlama Başladı'

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görücüye Çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda yaptığı 2025 yılı bütçesi sunumunda, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı," dedi. Şimşek, bu açıklamalarının ardında son bir yılda elde ettikleri kazanımları da vurguladı.

Makrofinansal İstikrar ve Cari Açıkta Düşüş

2023 yılının ikinci yarısında uygulanan Orta Vadeli Program sayesinde makrofinansal istikrarın güçlendirildiğini ifade eden Şimşek, cari açığın milli gelire oranının %5,5'ten %1'in altına düştüğünü belirtti.

Rezerv ve Dış Kaynak Yönetimi

Şimşek, rezervlerin artırıldığını ve rezerv düşüklüğünün bir endişe kaynağı olmaktan çıktığını vurgulayarak, artışın büyük kısmının uzun vadeli dış kaynak ve Türkiye'deki portföy tercihlerinden kaynaklandığını kaydetti.

Kur Korumalı Mevduat ve Bütçe Disiplini

Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili olarak, "KKM, tam 68 haftadır kesintisiz şekilde düşüyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, bütçe açığını kontrol altına alarak düşürmeye başladıklarını ifade etti.

Küresel Ekonomideki Beklentiler

Şimşek, 2025 yılında küresel koşulların program açısından daha elverişli hale geleceğini öngördü. Ticaret ortaklarının büyüme performansındaki iyileşme ve gelişmiş ülkelerdeki faiz indirimleriyle olumlu bir ekonomik döngü bekleniyor.

Enflasyonla Mücadele ve İyileştirmeler

Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik politikalar uygulandığını belirten Şimşek, 2025 yılı için dört temel faktörün enflasyonu daha fazla azaltacağını dile getirdi. Ayrıca, vergi adaletinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışan ve Emeklilere Destek

Şimşek, çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmediğini, yapılan iyileştirmelerin her zaman enflasyon oranlarının üzerinde gerçekleştiğini söyledi. 2023 yıl sonu itibarıyla enflasyonun %45 seviyelerine düşmesinin beklediğini belirterek, düşük maaş artışlarının açıklıklarını verdi.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makrofinansal istikrarı tesis etmeyi ve temel sorunları çözmeyi hedeflediklerini, kaynakların daha verimli kullanılarak yatırımı artıracaklarını vurguladı. Bu programların sürdürülebilirliğine güçlü bir şekilde devam edileceğinin altını çizdi.

Şimşek'in Genel Kuruldaki sunumunu, eşi Esra Şimşek de dinleyici locasından izledi.