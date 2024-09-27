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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Kırıkkale'de İş Dünyasıyla Buluştu

Bakan Şimşek, Kırıkkale'de iş dünyasıyla bir araya geldi, dezenflasyon sürecini ve hedefleri anlattı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:30
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Kırıkkale'de İş Dünyasıyla Buluştu

Kırıkkale'de İş Dünyasıyla Buluşma

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyasıyla bir araya geldi. Şimşek, iş toplantısında dezenflasyon sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dezenflasyon Süreci ve Hedefler

Bakan Şimşek, "Dezenflasyonun başında ister istemez birtakım yan etkiler ortaya çıkıyor. Bunların hepsi geçici. İç talepte yavaşlama var ancak daha yüksek büyümenin temellerini atıyoruz." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Büyüme ve Enflasyon

Şimşek, Orta Vadeli Programın nihai hedeflerinin sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı olduğunu belirtti. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi amaçladıklarını söyleyen Şimşek, "Çünkü enflasyon tek haneye düştüğünde ülkede büyüme hızı artıyor." ifadelerini kullandı.

2025 Enflasyon Hedefi

Bakan Şimşek, 2025 yılında enflasyonun %20'nin altına düşürülmeyi hedeflediklerini açıkladı. "Yıllık enflasyon Mayıs ayında %75 ile zirveye çıktı, Ağustos'ta %52'ye kadar düştü. Önümüzdeki aylarda bu düşüş devam edecek" dedi.

Uluslararası Tanıma ve Mali Disiplin

Türkiye'nin rezerv yeterliliğine sahip ülke konumuna geldiğini vurgulayan Şimşek, "Kur korumalı mevduat uygulamasından çıkış sürecine girmeye başladık" şeklinde bilgi verdi.

Finansa Erişim ve Umut Verici Mesajlar

Bakan, Türkiye'nin dış finansmana erişiminin arttığını belirterek, bu süreçte karamsarlığa gerek olmadığını dile getirdi. 2024 yılında 3 ayrı uluslararası derecelendirme kuruluşundan not yükseltmesi alacaklarını duyurdu.

Enerji Dönüşümünün Önemi

Enerjide dönüşümün zaruri olduğunu kaydeden Şimşek, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılmasına da değindi.

Kalkınma Vurgusu

Şimşek, "Enflasyonu kalıcı bir şekilde indirerek topyekün kalkınma sağlayacağız. Hayat pahalılığı ve enflasyon önemli bir sorun. Ancak bu süreçte sabırlı olmalıyız" dedi.

Toplantının ardından Bakan Şimşek, Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Mehmet Makas ve diğer yetkililerle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), çeşitli ziyaretlere katılmak için geldiği...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), çeşitli ziyaretlere katılmak için geldiği Kırıkkale'de Valiliği ziyaret etti. Bakan Şimşek Valiliğe gelişinde Vali Mehmet Makas (Solda) tarafından karşılandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), çeşitli ziyaretlere katılmak için geldiği...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), çeşitli ziyaretlere katılmak için geldiği Kırıkkale'de Valiliği ziyaret etti. Bakan Şimşek Valiliğe gelişinde Vali Mehmet Makas (Solda) tarafından karşılandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), çeşitli ziyaretlere katılmak için geldiği...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), çeşitli ziyaretlere katılmak için geldiği Kırıkkale'de Valiliği ziyaret etti. Bakan Şimşek Valiliğe gelişinde Vali Mehmet Makas (Solda) tarafından karşılandı.

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