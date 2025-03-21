Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 'Programın Uygulanmasında Tereddüt Yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, ülke ekonomisi için hayati öneme sahip programların başarıyla uygulanacağına dair güven verdi. Şimşek, "Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok" dedi.

Koordinasyon Vurgusu

Şimşek, kurumlarla yakın bir koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek, bu sürecin etkin bir şekilde yürütüleceğini ifade etti. Bu açıklamalar, ekonomik istikrarın sağlanması adına atılan adımların önemini bir kez daha ortaya koydu.