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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ABD Ziyareti Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD ziyaretinde Türkiye'nin yatırım potansiyelini vurguladı ve gelecekteki hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:22
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ABD Ziyareti Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD Ziyaretini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarda, Orta Vadeli Program'ın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem stratejilerini yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştıklarını belirtti.

Yatırım Potansiyeline Vurgu

Şimşek, güçlü ve dinamik bir ekonomiye sahip olan Türkiye'nin, stratejik konumuyla yüksek bir yatırım çekme potansiyeli barındırdığını ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Görüşmelerimiz neticesinde izlenen yol haritasını ortaya koyarak, ülkemizin yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Yoğun ve Verimli Toplantılar

Bakan Şimşek, ABD'deki toplantıların yoğun ve verimli geçtiğini belirterek, "Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirip, uygulamalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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