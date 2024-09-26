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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Rezerv Açıklaması

Bakan Şimşek, brüt rezervlerin 156,4 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:05
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Rezerv Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Önemli Açıklama

Bakan Mehmet Şimşek, son yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin brüt rezervlerinin tarihi bir seviyeye ulaştığını belirtti. Bakan Şimşek, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tanım ve Rezerv Yeterliliği

Bakan, bu olumlu gelişmenin Türkiye'nin ekonomik istikrarı açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı ve rezervlerin artırılmasının devam edeceğini kaydetti.

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