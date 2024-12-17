Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,5 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Önemli İhraç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu önemli gelişme, bakanlığın resmi internet sitesinde duyuruldu.

Kira Sertifikası İhracı Detayları

Yayımlanan duyuruya göre, 1 milyar 469 milyon 11 bin lira tutarında, 18 Aralık 2024 valörlü ve 16 Aralık 2026 itfa tarihli, 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihraç edilmiş bulunmaktadır.

Kira sertifikasını almaya hak kazanan banka ve kamukurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecektir.

Bu ihraç, kamu finansman ihtiyaçlarını karşılamak açısından büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.