Hazine, Yarın 2 Tahvil İhalesi ve 2 Kira Sertifikası Satışı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek ve iki kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Diğer ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Hazine ayrıca, 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikası ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.