DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,75 0,25%
ALTIN
2.950,41 0,66%
BITCOIN
2.798.107,41 -2,84%

Hazine, Yarın 2 Tahvil İhalesi ve 2 Kira Sertifikası Satışı Yapacak

Hazine, yarın iki tahvil ihalesi ve iki kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:43
Hazine, Yarın 2 Tahvil İhalesi ve 2 Kira Sertifikası Satışı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek ve iki kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Diğer ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Hazine ayrıca, 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikası ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÖTV'siz araçlar için flaş karar: 1 Ocak'tan sonra 587 bin TL artacak
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eylül İş Gücü İstatistikleri Açıklaması
3
Hazine, Yarın 2 Tahvil İhalesi ve 2 Kira Sertifikası Satışı Yapacak
4
Türkiye Merkez Bankası'nın Belirlediği Döviz Kurları
5
2024'ün İkinci Çeyreği İçin Finansal Hesaplar Raporu Yayınlandı
6
2024'te Banka Kredileri Eğilimleri: Sıkılaşmadan Gevşemeye
7
Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak