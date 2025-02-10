DOLAR
36 0%
EURO
37,19 0,08%
ALTIN
3.359,54 -1,59%
BITCOIN
3.520.813,32 -1,62%

Hazine Yarın Kira Sertifikası İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 5 ay vadeli bonoların yeniden ihraç edeceği ve 2 yıl vadeli kira sertifikası satışına çıkacak.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:18
Hazine Yarın Kira Sertifikası İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın gerçekleşecek bir ihale ile tasarruf sahiplerine yeni fırsatlar sunacak. İhale kapsamında, 5 ay (161 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilirken, 2 yıl (728 gün) vadeli bir kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bu operasyon tasarruf sahiplerine uygun maliyetlerle yatırım yapma imkanı tanıyacak. Özellikle 6 ayda bir kira ödemeli model, yatırımcılar için düzenli gelir elde etme fırsatı sunuyor.

Yatırımcıların dikkatle takip edeceği bu ihale, piyasalarda hareketlilik oluşturması bekleniyor. Detaylı bilgiler ve katılım koşulları için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi duyuruları takip edilebilir.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Kalkan Balıklarının Yaş Belirleme Çalıştayı Başladı
2
Hazine Yarın Kira Sertifikası İhalesi Düzenliyor
3
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 403 Bin Liraya Yükseldi
4
TCMB 15.30'da Güncel Döviz Kurları
5
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Trump'tan Tarife Açıklamaları Geldi
6
TCMB Üç Ayrı TL Depo Alım İhalesi Düzenledi
7
.tr Alan Adı Sayısı 1.3 Milyona Yaklaştı: İnternet Dünyasında Yeni Dönem

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!