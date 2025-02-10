Hazine Yarın Kira Sertifikası İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın gerçekleşecek bir ihale ile tasarruf sahiplerine yeni fırsatlar sunacak. İhale kapsamında, 5 ay (161 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilirken, 2 yıl (728 gün) vadeli bir kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bu operasyon tasarruf sahiplerine uygun maliyetlerle yatırım yapma imkanı tanıyacak. Özellikle 6 ayda bir kira ödemeli model, yatırımcılar için düzenli gelir elde etme fırsatı sunuyor.

Yatırımcıların dikkatle takip edeceği bu ihale, piyasalarda hareketlilik oluşturması bekleniyor. Detaylı bilgiler ve katılım koşulları için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi duyuruları takip edilebilir.