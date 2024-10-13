Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Önemli Açıklama: Köfteci Yusuf'un Durumu

Önemli Duyuru: Helal Sertifikası Durumu

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde Köfteci Yusuf'un helal akreditasyon belgesinin bulunmadığını duyurdu.

Bakanlık Denetimi ve Sonuçları

HAK, yaptığı açıklamada, tarihi itibarıyla Köfteci Yusuf işletmesinin helal belgelendirme sürecinin yürütülmediğini belirtmiştir. HAK, doğrudan ürün veya hizmetlere helal belgesi düzenlemediğinin altını çizmiştir.

Denetim ve Belgelendirme Süreci

HAK’ın, yerel ve uluslararası helal belgelendirme kuruluşlarını belirli kriterler çerçevesinde denetleyip akredite ettiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte, bakanlık tarafından sağlığa zararlı gıda listesinde yer alan bir işletmeden alınan numunelerde 'domuz geni tespiti' yapılmış, bu durum dikkat çekmiştir.

Restoranların Durumu ve Savunma Talebi

Yapılan açıklamada, bu gen mevcudiyetinin, gıda ürünlerini tüketmeye hazır hale getiren özel restoranlarda ortaya çıktığı belirtilmiştir. Köfteci Yusuf’un akredite bir helal belgesi olmadan hizmet verdiği ifade edilmiştir. HAK, belgeyi veren kuruluştan resmi bir savunma talep etmiş ve yerinde denetim başlatmıştır.

Gelecek İçin İzleme ve Kontrol

HAK, akreditasyon başvurularını titizlikle değerlendirmeye, akredite kuruluşları ise devam eden izleme süreçlerine tabii tutmaya devam edecektir. Aynı zamanda, piyasa geri bildirimlerine göre periyodik kontroller gerçekleştirecektir.

Bu gelişmeler, gıda güvenliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. HAK, helal belgelendirme sürecinin güvenilirliği için çalışmalara devam edeceğini açıkladı.